Коалиция "Прогресивна България", с която президентът Румен Радев (2016-2026) влезе в активната политика, представя програмата си за икономическо развитие в Националния дворец на културата (НДК).

Според предварителната заявка ще бъдат обявени приоритетите на коалицията за "ускорено икономическо развитие и за демонтаж на олигархичния модел".

Според формацията за целта са необходими четири стъпки: Утвърждаване върховенство на закона; въвеждане на институционални механизми против повторно завладяване; ликвидиране на олигархичния контрол върху политическия процес и медиите; пресичане на достъпа до публичния ресурс и рекета върху бизнеса.