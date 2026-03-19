Ученичка в 7 клас на Математическа гимназия "Академик Кирил Попов" в Пловдив е сложила край на живота си, съобщават от "24 часа", цитирайки Регионалното управление на образованието.

"Не е имало сигнали за тормоз. Първото, което наредих на директорката, е да направи вътрешна проверка за някакви конфликти, тормоз или нещо, което може да е било индикатор в училището. Няма такива", обясни шефката на РУО Иванка Киркова.

Не е ясно какво е подтикнало момичето към самоубийство.

Трагедията е станала преди дни. По неофициални данни не на територията на училището.

Съучениците на седмокласничката са потресени от новината за смъртта ѝ. Специалисти са работили с тях, за да им помогнат с приемането на тежката новина.