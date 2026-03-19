От 18 март започна поетапното ограничаване на вноса на руски природен газ в България. Това съобщиха от Националната организация на митническите агенти (НОМА), която е член на Българската стопанска камара.

Мярката е част от европейски регламент, приет през януари тази година, който предвижда пълна забрана на доставките до 1 ноември 2027 г. Ограниченията обхващат синьото гориво по тръбопроводи и втечнения природен газ с руски произход. Още през есента на миналата година правителството обяви намерението си за пълен отказ от руски енергийни ресурси.

За договорите, сключени или променени след 17 юни 2025 г., ембаргото вече е в сила. За по-старите споразумения са предвидени преходни периоди. Агенция „Митници“ вече издава разрешения за внос по новия ред, като документите покриват месечните количества по договорите. Институцията наскоро въведе и ежедневно наблюдение на вътрешния пазар на горива.

Заради непрекъснатия физически поток по тръбите и обвързаността с дългосрони договори, митниците проведоха срещи с НОМА и Българската петролна и газова асоциация. Експертите подготвиха национални указания за прилагане на европейските изисквания.

Новите правила ще засегнат и транзита през инфраструктура като "Турски поток", за който Европейската комисия наложи строг контрол на произхода. Предложените мерки целят предвидимост за пазара и намаляване на административната тежест за компаниите.