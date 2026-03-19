Туроператори и агенции търсят 30 евро допълнително от хората, които са се записали за екскурзии в чужбина. Причината е поскъпналото авиационно гориво, заради което авиокомпаниите вдигат цените.Допълнителните пари се дават на туроператорите за т.нар. такса "гориво", която фигурира в стандартните договори за туристически пакети като допълнителна клауза за евентуално увеличение на цената.

Едно от първите съобщения за по-висока цена на почивки е за чартърите до Египет. То гласи, че от 9 април до края на месеца към вече резервираните и платени пътувания ще бъде добавена такса от 29 евро.

Като мотив се посочва поскъпването през последните седмици на суровия петрол тип Brent, чиято цена е достигнала 104-106 щатски долара за барел. Тенденцията е покачването да продължи заради напрежението в Близкия изток, което пряко влияе върху разходите за авиогориво.

В договорите с клиенти туроператорите имат включен текст, който предвижда при промятна да се събират допълнително пари за горивни такси.

Една от нискотарифните авиокомпании уведомява, че при увеличение на цената на горивото от 10 до 20% се въвежда горивна такса от 3.69 евро, а при всяко следващо увеличение на цената на горивото с 10% сумата се мултиплицира.