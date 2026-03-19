Днес се проведе последното редовно заседание на 51-вото Народно събрание, обяви председателят на парламента Рая Назарян преди да закрие днешния пленарен ден. Тя пожела на колегите си успех в предстоящата кампания за народни представители.

"Бъдете достойни и не забравяйте да бъдете добронамерени във всичко, което правите", каза още Назарян.

От 00:00 часа на 20 март започва предизборната кампания за предстоящите парламентарни избори на 19 април, съгласно хронограмата на Централната избирателна комисия. Според парламентарния правилник от откриването на предизборна кампания за избори за народни представители до свикването на новоизбраното Народно събрание не се провеждат редовни пленарни заседания и заседания на комисии.

Първото заседание на 51-вото Народно събрание беше на 11 ноември 2024 г. За първи път в историята парламентът започна с 8 партии и ще приключи своя живот с 9, след като по решение на съда "Величие" достигнаха 4-процентората бариера.

По време на ваканцията, в извънредни случаи, както и с 1/5 подписи на народни представители, ще е възможно да бъде свикано извънредно заседание на Народното събрание.