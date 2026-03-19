„Съжалявам за това нещо. По добре да си седя в ареста, така както е поискал и баща ми, за да ке станат проблеми с бодигарда на момичето“- С тези думи се обърна днес пред Окръжния съд в Бургас 23-годишния Иван Иванов, който в понеделник намушка проститутка в Бургас. Иван беше задържан от полицията и обвинен в опит за убийство, а престъплението той извършил с почерк, идентичен по начина, по който преди девет години той намушка с нож и закла 11-годишната Никол в асансьор в жилищен блок в бургаския комплекс „Меден рудник“. За това престъпление, тогава той получи едва шест години затвор. А в понеделник вечерта поканил в квартирата си в „Меден рудник“ и проститутка, която отново нападнал с нож. И отново, както при Никол, прерязал шията й. 8-сантиметровото острието преминало на милиметри от сънната артерия.

„Става въпрос за тежко умишлено престъпление. Момичето е оцеляло само защото оказало съпротива“, подчертаха от прокуратурата и настояха на Иван да се наложи постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Адвокатът му също не се противопостави на искането на държавното обвинение. Но подчерта, че след цялата драма, самият той е настоял ранената жена да се изкъпе. А след това ѝ помогнал да се облече.

Обвиняемият е с умствена изостаналост и има решение на ТЕЛК. „От първото престъпление досега държавата не му е оказала никаква помощ“, посочи защитата.

Иван сам се грижил за възрастния си баща, който не е в добро здраве. А сега се страхува и от отмъщение спрямо сина му.