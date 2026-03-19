11 души с българско и украинско гражданство са открити при обиск в нелегална фабрика за цигари близо до Верона в Италия.

Акцията е проведена по искане на Европейската прокуратура.

Италианската финансова полиция (Guardia di Finanza) в Палермо извърши претърсвания и иззе тайна фабрика за цигари и няколко склада и 25 тона цигари и нарязан тютюн.

Фабриката, разположена в Кастаняро, близо до Верона, е оборудвана с всички необходими машини за мащабно производство, с капацитет да произвежда до 4 милиона цигари на ден. Очакваната стойност на обекта е над 2 милиона евро.

Претърсванията, в които участваха над 70 служители, бяха проведени в помещенията на фабриката и в складове в Монселиче и Тераса Падована, провинция Падуа. Бяха успешно иззети 17 тона цигари, 8 тона нарязан тютюн, 108 палета прекурсори и 31 палета материали за производство на тютюн.

При влизане във фабриката са открити 11 лица с българска и украинска националност, за които е подаден сигнал на националните власти, заедно с двамата италиански собственици на фабриката, за престъпленията притежание на контрабандни тютюневи изделия и фалшифициране на търговски марки.

Откритието е резултат от няколко месеца разследваща работа. Следвайки цялата верига на доставки от няколко конфискации на цигари, извършени в района на Палермо, следователите са успели да идентифицират местата на производство, въпреки строгите предпазни мерки, предприети от превозвачите за прикриване на производствените обекти, включително използването на заглушители за скриване на комуникациите между членовете на разследваната престъпна група.

Ако конфискуваните цигари бяха пуснати на пазара, това щеще да доведе до загуба на приходи в размер на 3,9 милиона евро за бюджета на ЕС и националните бюджети. Незаконната фабрика е била способна да генерира незаконна печалба от 700 000 евро на ден, надхвърляща 240 милиона евро годишно, причинявайки щети на публичните финанси от приблизително 160 милиона евро годишно.