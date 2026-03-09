Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева предупреди в понеделник за инфлационни рискове, произтичащи от конфликта в Близкия изток, цитирана от Ройтерс. Тя заяви, че 10% увеличение на цените на петрола, ако се задържи през по-голямата част от годината, би довело до ръст от 40 базисни пункта на глобалната инфлация.

„Виждаме как устойчивостта отново е подложена на изпитание от новия конфликт в Близкия изток“, каза Георгиева по време на симпозиум, организиран от министерството на финансите на Япония.

„Моят съвет към политиците в тази нова глобална среда е: мислете за немислимото и се подгответе за него“, заяви тя.

Предупреждението на Кристалина Георгиева идва в момент, когато световната икономика едва започна да се възстановява от инфлационния шок, предизвикан от пандемията и войната в Украйна. Новата ескалация в Близкия изток поставя под въпрос стабилността на веригите за доставки, особено в енергийния сектор, където регионът играе ключова роля.

През последните месеци МВФ многократно подчертаваше значението на фискалната дисциплина и необходимостта централните банки да бъдат внимателни при понижаването на лихвените проценти. Геополитическото напрежение се превърна в основен фактор за несигурност, който може да принуди правителствата да преразгледат своите икономически прогнози за 2026 г.

Симпозиумът в Токио, на който Георгиева направи своето изявление, събра финансови лидери от Г-7 и Азия. Основната тема на форума беше именно изграждането на икономическа устойчивост срещу външни сътресения – концепция, която шефът на МВФ активно защитава по време на своя мандат.

Защо това е важно?

Петролът като двигател: Ръстът на цените на горивата автоматично оскъпява транспорта и производството, което се отразява директно на крайната цена на стоките за потребителите.

Базисни пунктове: Повишение от 40 базисни пункта ($0,4\%$) може да изглежда малко, но в глобален мащаб това означава милиарди долари допълнителни разходи за домакинствата и бизнеса.

Как започна: Отговорът на „перфектната буря“

Настоящата ескалация, която Кристалина Георгиева определя като изпитание за глобалната устойчивост, навлезе в своята най-опасна фаза на 28 февруари 2026 г. Тогава Израел, подкрепен от САЩ, нанесе масирани въздушни удари директно върху стратегически обекти в Иран. Тел Авив оправда операцията като превантивна мярка срещу иранската ядрена програма и отговор на системните атаки от прокси групировки. Техеран реагира незабавно, обявявайки началото на „открита война“ срещу израелските и американските интереси в целия Близък изток, което пренесе бойните действия далеч извън границите на Газа и Ливан.

Ситуацията днес: Регионален хаос и енергиен риск

Към 9 март 2026 г. конфликтът вече обхваща над десет държави, като Иран извършва безразборни атаки с дронове и ракети срещу съседите си в Персийския залив. За първи път Саудитска Арабия съобщи за цивилни жертви в Рияд, а Бахрейн обяви форсмажорни обстоятелства след ирански удари по ключови петролни рафинерии. САЩ вече евакуират семействата на своите дипломати, докато Израел продължава новата вълна от бомбардировки в Централен Иран и Бейрут. Директната заплаха за блокиране на Ормузкия пролив превърна регионалния сблъсък в глобална икономическа заплаха, застрашаваща да тласне световната инфлация до критични нива.