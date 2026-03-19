Надлимитната дейност, извършена от болниците през декември 2025 г. и януари 2026 г. и отчетена за заплащане, е повече от 9 милиона евро, каза пред журналисти Станимир Михайлов, председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и заместник-министър на финансите, след заседание на надзорниците.

По думите му в съответствие с разпоредбите на Закона за здравното осигуряване тази дейност няма да бъде заплатена. Няма да има засега и промяна в индикативните стойности за лечебните заведения, каза още той.





В отговор на въпрос какво би могло да се промени, за да не бъде формирана надлимитна дейност, Михайлов посочи, че това е тема, изискваща сериозен и дълъг разговор не само между институциите, а с всички съсловни организации. Според Михайлов за да бъде решен този въпрос, е нужен национален консенсус.

Запитан за хода на съдебното дело, заведено от болница "Св. Анна" срещу НЗОК за неразплатена надлимитна дейност, Михайлов посочи, че този въпрос не е обсъждан, но това е тяхно право.





Михайлов посочи, че няма информация за заведени други съдебни дела за неразплатена надлимитна дейност от страна на други болници. Според ръководството на болницата НЗОК не е заплатила извършена и отчетена медицинска дейност за периода август - ноември 2025 г.

Ищецът претендира сумата от 525 775,58 евро главница и 5573,79 евро обезщетение за забава, ведно със законната лихва.