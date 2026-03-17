Ресторантьорът Христо Трифонов от Поморие изцяло обсеби вечерта на дъщеря си Деси, която спечели вечеря в Поморие на целия отбор от "Хелс Китчън". През цялоно време Ицо командваше жена си Камелия, чуждестранния си зет и дори кучето да сготвят добре в кухнята. Той единствено наряза и изпържи калкана, понеже не бил работа за жена. "Аз не се меся, не ги командвам, само им казвам кое е добро за тях", обясни помориецът, без да мърда особено от масата, докато жена му препускаше в кухнята и повтаряше, че го обожава.

Десилава е единствената им дъщеря и влезе в "Хелк Китчън" да се бори за първото място. Тя е танцьорка и има три кашона медали и купи, но се влюбила в последния си партньор и от дансинга се преместили в семейната спалня. Бързо се сдобили с две деца и се устроили в Белгия, но Христо ги призовал в Поморие да помагат в семейния ресторант. Там Деси се научила да готви и се справя добре в предаването.

Менюто на вечерята беше издържано и изцяло морско. Брускети с хайвер, миди, пържен калкан и торта.

Нямаше по-прекрасна вечер и по-хубав калкан, възкликнаха в хор гостите.