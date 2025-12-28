Ето графикът на ваканциите и неучебните дни за първата половина на годината:
Коледна ваканция:
4 януари – последен неучебен ден
Междусрочна ваканция:
2 февруари (събота 31 януари и неделя 1 февруари правят общо три почивни дни)
Пролетна ваканция:
* 1–11 клас: 4 – 13 април
* 12 клас: 8 – 13 април
Неучебни дни заради матури и НВО:
* 4 клас: 3 юни – БЕЛ, 4 юни – математика
* 7 клас: 17 юни – БЕЛ, 19 юни – математика и природни науки, 22 юни – чужд език
* 10 клас: 17 юни – БЕЛ, 19 юни – математика и природни науки, 22 юни – чужд език, 23 юни – ИТ
* 12 клас: 20 май – матура по БЕЛ, 22 май – ДЗИ по избор
Край на учебната година:
Зрелостници: 15 май
* 1–3 клас: 29 май
* 4–6 клас: 12 юни
* 7–11 клас: 30 юни
