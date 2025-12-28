С наближаването на 2026 г. родителите вече могат да планират кога и как децата им ще прекарат ваканциите си.

Ето графикът на ваканциите и неучебните дни за първата половина на годината:

Коледна ваканция:

4 януари – последен неучебен ден



Междусрочна ваканция:

2 февруари (събота 31 януари и неделя 1 февруари правят общо три почивни дни)



Пролетна ваканция:

* 1–11 клас: 4 – 13 април

* 12 клас: 8 – 13 април



Неучебни дни заради матури и НВО:

* 4 клас: 3 юни – БЕЛ, 4 юни – математика

* 7 клас: 17 юни – БЕЛ, 19 юни – математика и природни науки, 22 юни – чужд език

* 10 клас: 17 юни – БЕЛ, 19 юни – математика и природни науки, 22 юни – чужд език, 23 юни – ИТ

* 12 клас: 20 май – матура по БЕЛ, 22 май – ДЗИ по избор



Край на учебната година:

Зрелостници: 15 май



* 1–3 клас: 29 май

* 4–6 клас: 12 юни

* 7–11 клас: 30 юни