Учителят по физическо Юлиян Златев, който през 2019 г. стигна до финала в първия сезон на телевизионното предаване “Игри на волята”, но остана втори, изгуби делото, което заведе срещу продуцентите. Отхвърлен бе окончателно и частичният иск, който достигна до разглеждане на трета инстанция - Върховният касационен съд (ВКС), съобщи правният сайт “Лекс”.

Преди 6 години Златев не успя да спечели 200 000 лева, колкото бе наградата от популярното реалити по “Нова телевизия”, което това лято вече имаше 7-ми сезон. Той даде под съд тогавашните организатори от фирмата “Олд скул”, като едно от основните му възражения бе, че крайният победител не е определен в “битка”, а чрез гласуване със СМС-и от зрители. Иначе по време на заснетите 66 епизода участникът има спечелени 26 индивидуални победи и нито една загуба.

Исковете му за различни суми бяха отхвърлени на две инстанции от Софийския градски и Софийския апелативен съд. Но най-големият от 300 000 лева, който е за нарушаване на правата му на артист-изпълнител върху фотографиите, аудио и видеозаписите и промоционални и рекламни мероприятия на първия сезон от “Игри на волята”, е приет за разглеждане от ВКС.

Тричленният състав разглежда подробно дали в случая със Златев като участник в предаването е нарушен Закона за авторското право и сродните права и стига до извода, че той не е актьор-изпълнител, каквито примерно са водещите. Неговата цел е да преодолее препятствия и да спечели наградата, а не да изпълнява роли по готов сценарий. Дори участникът и сам да си изгражда някакъв образ - примерно на женомразец, това не се изисква от него, смятат съдиите.

Освен това в договора на играча е записано, че той отстъпва на изпълнителния продуцент правото да го фотографира, филмира и записва през целия период от заснемане на предаването, да ползва, монтира, редактира, адаптира създадените материали за целите на предаването, подчертават от ВКС.