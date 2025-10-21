На 17.10.2025 г. в Община Камено се проведе финална пресконференция по проект № BG-RRP-4.020-0113 с наименование „Устойчиво енергийно обновяване на административна сграда – с. Трояново, община Камено“, финансиран по процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“, посредством Механизма за възстановяване и устойчивост.

Гости на събитието бяха представители на общинска администрация Камено, представители на гражданското общество, на бизнеса, на неправителствени организации от територията на общината, както и други заинтересовани страни, имащи отношение към реализацията на проекта. В рамките на пресконференцията бяха използвани аудио-визуални технически средства, които онагледиха процеса по разработване и последващото изпълнение на проекта. Представена беше детайлна информация относно постигнатите резултати и индикатори, както и подробности за извършените дейности и разходваните средства. Специално внимание беше отделено на визуализацията на изпълнените строително-монтажни работи, както и на анализа на резултатите от независимата експертна оценка. Бяха представени всички енергийно ефективни мерки, заложени в проектните цели, както и данни за постигнатата икономия на първична енергия.

Съобщено бе, че сградата е достигнала нормативно изискуемия клас на енергопотребление „А“. В заключение беше подчертано, че реализацията на проекта надгражда усилията на Община Камено за осигуряване на модерна, функционална и устойчива административна среда. Изтъкнато бе също, че обновяването на сградата допринася както за подобряване качеството на административното обслужване, така и за създаването на по-добри условия на труд за служителите.







