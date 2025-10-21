Трилър се разигра тази нощ в частен дом в руенското село Люляково. Около 04.14 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщение за инцидента, при който по първоначални данни 25-годишен мъж прострелял 73-годишната си леля, 47-годишната си майка, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Момченцето въпреки нараняването успяло да избяга извън къщата и да съобщи за инцидента. Изпратеният екип от полицейски служители на РУ - Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН Айтос, като са открити три овъглени тела. Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас извършителят на деянието е задържан в 09.35 ч. Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.