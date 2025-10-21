Прокурор от Софийската градска прокуратура е бил нападнат снощи от маскиран мъж с чук, съобщи Нова тв, без да се позовава на източници.

Случаят е от около 20.30 часа в понеделник вечер. Нападението е станало в подземния гараж на домашния адрес на магистрата в "Студентски град".

Засега не е ясно дали нападението е свързано с работата на прокурора или става дума за битов инцидент.

Става дума за бившия зам.-градски прокурор Иво Илиев, съобщи по-късно Нова тв. Той е настанен в реанимацията на болница "Токуда". По първоначална информация няма опасност за живота му.

"Сега" опита да се свърже с говорителите на Софийската градска прокуратура, но както обичайно се случва, никой от тях не отговори на телефона си. През "Лекс" от обаче са посочили, че се води досъдебно производство за опит за убийство. Прокурорът е сериозно наранен, като само по главата е ударен 4 пъти, научи "Сега".

С идването на новото ръководство на градската прокуратура Илиев подаде оставка като зам.-градски прокурор и остана редови обвинител. По информация на "Сега" той не е работил по разследвания, които да провокират такава агресия. В момента е в отдел "Икономически престъпления". Тепърва би трябвало да се разпитат и близките му, които биха могли да разкажат дали срещу него е имало заплахи и дали е споделял, че се чувства застрашен или че е в конфликт с някого.

В подземния гараж не е имало охранителни камери.

Преди 3 години и половина прокуратурата обяви, че спецпрокурор е следен системно и е получил закана за убийство. В канцеларски шкаф в служебния кабинет на магистрата е открит хартиен плик без подател, адресиран лично до прокурора. В плика са открити един патрон, калибър 9х19 мм, и няколко хартиени бележки, представляващи изрезки на отделни думи, сред които "кръв" и "информиран", както и името на чужда държава и болнично заведение в столицата, което прокурорът е посещавал многократно през последните месеци, съобщи тогава прокуратурата. И досега не е известно да има обвинен по случая.

Ето и позицията на Асоциация на прокурорите в България: Недопустимо и брутално нападение срещу държавността

"Във вечерните часове на 20.10.2025 г. колега прокурор е бил нападнат пред дома си в гр. София. Въпреки нанесените му множество удари с твърд предмет, към момента състоянието му е стабилно.

Асоциация на прокурорите в България определя нападението над магистрат като недопустимо и брутално нападение срещу държавността!

То е логично продължение на множеството жестоки и неспирни нападки срещу работата на отделни прокурори и срещу прокуратурата като институция. Непрекъснатите и неоправдани удари върху прокуратурата, които всеки един прокурор поема тихо върху себе си, провокират омраза към институцията, омерзение към прокурорите и недоверие в тяхната работа независимо от усилията, които те полагат и независимо от резултатите, които постигат.

Прокурорите заемат силно и достойно място в борбата за истина и справедливост. С честен и неуморен труд те ежедневно отстояват правата и интересите на засегнатите, за сметка на собственото си здраве, семеен уют и спокойствие.

В българската прокуратура работят много съвестни, почтени и справедливи хора с висок морал, коректни и толерантни, изключителни професионалисти, чувствителни към болките на правдата.

Подобни действия срещу магистрат грубо и неоправдано засягат честта на прокурорската професия.

Асоциация на прокурорите в България застава зад всеки един български прокурор, категорично заявява, че ще отстоява правата и интересите на прокурорите така, както прокурорите отстояват правата и интересите на всички останали и с всички допустими средства ще се противопоставя на всеки опит за необоснована атака срещу тях".