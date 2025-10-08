Военнотранспортен самолет C-27J Spartan на Военновъздушните сили транспортира по спешност 13-годишно дете за лечение в Германия.

Самолетът е излетял на 8 октомври от летище „Васил Левски“ в София и е кацнал в 14.27 ч. на летище Кьолн-Бон в Германия, информират от Министерството на отбраната. В 18.50 ч. самолетът се е завърнал обратно в нашата страна.

На борда му при излитането са били майката и трима лекари от Университетската многопрофилна болница „Пирогов“. От летището в Германия детето е било транспортирано за настаняване за лечение.

Задачата по авиомедицинска евакуация е осъществил успешно екипаж с командир майор Николай Георгиев, помощник командир капитан Калоян Атанасов, борден инженер старши лейтенант Камен Димитров и бордна домакиня младши сержант Габриела Михайлова.