17 октомври се оказа последният ден от живота на три млади момчета, качили се на автомобил, подарен от бащата на най-голямото от тях за завършения шофьорски курс. Трагичната катастрофа край Созопол, погубила 18-годишен младеж и двама негови 17-годишни приятели, съкруши сърцата на цяла България и повдигна за пореден въпроса какво още да променим като държава и общество, за да спрем убийствата на пътя.

Инцидентът

На 17 октомври около 23:15 ч. на пътя между Созопол и Черноморец, в района на 19-ия километър, автомобил с варненска регистрация излиза от пътното платно и се блъска в крайпътно дърво, после странично се удря в друго.

Сигналът за инцидента подава шофьор, който видял смачкания автомобил. Телефонът на едно от момчетата, настроен да реагира при сблъсък, също е подал SOS сигнал до 112.

Живота си губят трима младежи. Единият е 17-годишен немски гражданин, живеещ продължително в Созопол. Друго 17-годишно момче от село Габър умира по-късно в болницата в Бургас. Живота си губи и шофьорът – 18-годишният Йордан Николов от созополското село Зидарово, чиято първа шофьорска книжка е издадена едва преди ден.

Автомобилът е смазан до неузнаваемост, а за да бъдат извадени момчетата, се налага да се използва специализирана техника за изваждане на пострадалите.

Пътният участък е прав, а по информация на полицията, асфалтът не е бил мокър. Според първоначалните данни катастрофата е вследствие на несъобразена скорост и загуба на контрол над автомобила.

Според Цветелина Рандева, инспектор по превенция в ОД на МВР-Бургас, липсата на опит е оказала влияние за фаталния отпечатък.

По данни на полицията пътният участък е един от най-строго контролираните за скорост. През лятото за 24 часа оттам минават над 50 000 автомобила.

Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики изтъква като причина за тежкия инцидент високата скорост. "По непотвърдена информация реалната скорост е била около 160 км/ч – факт, който се потвърждава и от това, че двигателят, тежащ над 200 килограма, е изхвърчал на повече от 70 метра от мястото на удара“, коментира тя във Facebook.

„Отличници, имаха мечти“

Близките на почернените семейства описват и тримата младежи като изключително примерни и възпитани.

Това е втора трагедия за семейството на 18-годишния шофьор. Майката на момчето също губи живота си в катастрофа след удар в дърво, казва пред БНТ Ивайло Иванов.

„Отличници, имаха мечти. Единият искаше да бъде футболист, другият искаше да следва, за да стане военен“, казва кметът на село Зидарово Христо Бардуков.

Момчето от Габър е погребано днес, а другите две деца ще бъдат изпратени в последния им земен път в неделя. Понеделник, 20 октомври, е обявен за ден на траур в община Созопол.

По информация на обществената телевизия автомобилът бил подарък от бащата на 18-годишния Йордан за успешно завършения шофьорски курс.

„Взима книжката на обяд и чичо му му казва: "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!". Той се е прибрал в Созопол и му казал: "Чичо, аз се прибрах и паркирам колата". И после вече, не искам да упреквам никого от тези двете момчета, които са бил с него, но може да са му казали „приятел, дай да пробваме колата, да видим за какво става въпрос“. Оттам нататък филмът свършва“, коментира Петър Динев, съсед на загиналия шофьор.

Отзвукът от поредната трагедия на пътя

„С тази катастрофа се слага за пореден път огромно питане - доколко водачите имат подготовка да седнат зад волана и да бъдат участници в пътния трафик по начин безопасен както за тях, така и за останалите участници“, коментира Цветелина Рандева от ОДМВР-Бургас.

„Това не е просто инцидент. Това е симптом на липсата на държава, липсата на контрол и липсата на реална политика по пътна безопасност. Наш общ дълг е да направим така, че младите хора да разберат: шофирането не е забавление. То е отговорност, която тежи колкото човешки живот“, коментира пътният експерт Диана Русинова.

„Нашето безхаберие ги уби. Това е истината. Аз имам само едно питане – къде е промяната в закона, която толкова много толерираха, че ще я приемат, за нов шофьор една година да бъде с придружител. Колко 18-годишни абитуриенти ще трябва да погребем и семейства да почерним, за да осъзнаем, че трябва да има адекватни мерки“, пита кметът на Зидарово Христо Бардуков.

Регионалният министър Гроздан Караджов разпореди пълна проверка на обучението и изпита на младия водач. С проверката се заема Изпълнителната администрация „Автомобилна администрация“. Ще бъдат прегледани всички налични данни и записи от системата за обучение на кандидат-шофьорите, както и записите от теоретичния и практическия изпит на водача.

„Ще проверим пълната хронология на обучението – маршрути, времетраене, часове по управление, включително и дали има нощно шофиране, както и записите от изпитите по теория и практика. Това ни позволява обективно да проверим как точно е проведено обучението и дали има нарушения и фиктивно вписвани часове“, заяви министър Караджов.

По инициатива на неправителствени организации, министърът ще обсъди и възможността за въвеждане на поетапно лицензиране на младите шофьори – система, при която новите водачи преминават през поетапни ограничения, докато натрупат достатъчен опит на пътя.

По случая е тече разследване. Проверява се информация дали младежите са участвали в гонка. С колко километра са се движили и каква е точната причина за сблъсъка ще установи автотехническа експертиза.

Черна събота на пътя

Черната статистика, потресла страната ни днес, за съжаление не приключва със смъртта на трите момчета. Тази сутрин след катастрофа в Русе загина 52-годишен мъж, по неофициална информация – граничен полицай.

В София в късния следобед автомобил блъсна и уби пешеходец – възрастен мъж, на бул. "Тодор Каблешков". Шофьорът избяга от мястото на инцидента.

24-годишна жена пък изгуби живота си в Петричко. Около 18:55 часа на пътя между селата Михнево и Кърналово лек автомобил „Ауди“ самокатастрофира, излезе извън платното за движение и се е обърна по таван. Жената издъхна на място, а водачът и още две пътнички бяха откарани в болницата в Петрич