25-годишният Фахри е задържаният след кървавия трилър, разиграл се тази нощ в руенкото село Люляково. Стрелял наред по близките си – леля, майка, сестра и брат, с ловна пушка. Трите жени са убити, оцелял единствено 7-годишният Назиф, който въпреки раните си, успял да се измъкне от къщата.

Фахри и неговият баща били отстранени от общото жилище, в което са живеели преди това, заради домашно насилие. Тази нощ младият мъж влязъл вътре и започнал да стреля.

Припомняме, че трагедията е станала в ранните часове днес, като в 04.14 ч. в Районно управление - Руен е получено съобщението за инцидента. Изпратеният екип от полицейски служители на РУ - Руен установил, че къщата гори. Пожарът е потушен от екип на РСПБЗН Айтос, като са открити три овъглени тела. Момченцето с нараняване в седалищната област е транспортирано към болнично заведение от екип на ЦСМП и е без опасност за живота.

В резултат на незабавните оперативно-издирвателни мероприятия, предприети от служители на ОДМВР Бургас Фахри е задържан в 09.35 ч. Процесуално-следствените действия по образуваното досъдебно производство под прякото наблюдение и ръководство на Окръжна прокуратура - Бургас продължават.