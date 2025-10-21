„Ситуацията в с. Люляково вече е под контрол. Извършителят на престъплението е задържан от органите на реда. Благодарим на всички за проявеното спокойствие, съдействие и подкрепа през последните часове. Полицията продължава работата си на място, опасност за хората няма“. Така Ахмед Мехмед – кмет на община Руен, на чиято територия се намира село Люляково, в което се разигра смразяващият трилър с три жертви тази нощ, успокои публично жителите на населеното място. Както вече съобщихме, за тройното убийство е задържан 25-годишният Фахри, а убитите са неговите леля, майка и сестра. Оцеляло е единственото малкото му братче Назиф на 7 годинки. Фахри е бил отделен от роднините си, заедно с баща си, като причината е домашно насилие. Според местни жители последно Фахри е бил пастир. След трилъра той е бил задържан от органите на реда край селото.