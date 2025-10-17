Малкият Християн Динев от Бургас показа голямо сърце, като чисти усърдно и се грижи с много обич за десетки бездомни котенца, които очакват да намерят своя човек и нов топъл дом. Момченцето е на 8 години, второкласник е и в свободното си време се включва с огромно старание в работата в базата, където живеят животинките, спасени при екстремни обстоятелства от улицата. Котенцата са под закрилата на една от най-активните организации за закрила на животните в Бургас и Християн с ентусиазъм помага, за да бъдат пухкавите бездомничета на чисто, да са нахранени и обсипани с внимание. Той е най-малкият доброволец и вече три години дава пример за отношение към животинките, като за това има и издаден сертификат от сдружението.