15-годишният, намушкал връстника си в мол, се е самоотглеждал, крадял и скитал. Това съобщиха пред bTV гл. инспектор Стефан Попов, началник на сектор „Детска престъпност и криминален контингент“ към СДВР и ст. инспектор Ваня Цонкова от отдел „Детска престъпност“ към СДВР.

„Двете момчета са се познавали, връстници са били и между тях е имало напрежение и предишен конфликт. Във фаталната вечер двамата се засичат, първоначално възниква конфликт извън сградата на търговския център, впоследствие влизат в сградата, засичат се, напрежението ескалира и се стига до фаталния удар – но всичко се развива много бързо, в рамките на няколко минути“, припомни Стефан Попов.

На въпрос дали са ясни причините за трагедията и възникналия конфликт, главен инспектор Попов увери, че разследващите вече имат информация, но не сподели детайли, заради образуваното досъдебно производство. Единствено отрече версията, която се разпространи в някои медии – че до инцидента се е стигнало заради момиче.

В миналото си задържаният момчето е извършвало кражби и грабежи. От 2022 г. досега има регистрирани няколко кражби и един грабеж. С него е било работено в детска педагогическа стая, увери ст. инспектор Ваня Цонкова.

„Бил е настанен в център от семеен тип в с. Лесново, където той често е бягал, тъй като е бил неглижиран от родителите си и е водил предимно скитнически начин на живот. В края на 2024 г. с решение на съда е върнат при родителите и оттогава той живее при тях“, заяви тя.

И разказа повече за семейната среда на задържаното момче – с безработна майка, която отглеждала децата, и баща, който работи на строежи без договор. Семейството често е сменяло адресите, на които живее.

„Родителите му са го неглижирали. Той се е самоотглеждал, така да се каже – скита на територията на страната, хващан е в Червен бряг, не могат да се наложат адекватни възпитателни мерки, тъй като не може да се установи на адрес и към момента нямаме данни те да са му били налагани“, каза още ст. инспектор Цонкова.

Жертвата не е познат на полицията.