„Познавах и трите деца – страхотни, възпитани, спортуваха, не пиеха. Никога като кмет на съм имал проблеми с тях. Напротив, всеки път Данчо като ме срещнеше, ме питаше с какво да помогне, има ли нещо да свърши. Мечтаеше да учи, да има висше образование, а го изпращаме в ковчег. Искахме да празнуваме рождените дни, сватбите, успехите на тези деца…ЍЗатова и искаме постоянно повече полицейско присъствие. Не искаме трагедии“, това каза с много тъга кметът на созополското село Зшдарово Христо Бардуков – съкрушен от трагедията, при която снощи загинаха трима младежи на пътя между Созопол и Черноморец.

В семейството на Данчо скръбта е неописуема. Момчето е израснало без майка, която също е загинала преди години при катастрофа, отгледан е с много грижа и любов от баща си, баба и дядо. На един рожден ден скоро получил за подарък бюро, точно, защото проявявал голям интерес към учението. Заради успехите на младежа, баща му решил да го зарадва с колата, която се превърна в убиец.

Припомняме, че при тежкия инцидент снощи самостоятелно катастрофира, блъскайки се в крайпътно дърво, лек автомобил «Ауди А 4», с варненска регистрация, управляван от 18-годишен младеж от с. Зидарово, чиято първа шофьорска книжка е издадена предния ден. На място загинаха водачът на автомобила и пътуващия на задната седалка 17-годишен продължително пребиваващ в Созопол немски гражданин. С линейка на центъра за спешна медицинска помощ - Созопол към УМБАЛ - Бургас е откаран втория пътник, седящ на предната дясна седалка – 17 годишен младеж от с. Габър, който починал преди пристигане в университетската болница.

Трите момчета са съученици, възпитаници на СУ «Св. Св. Кирил и Методий» в Созопол. Спортували, карали велосипеди, единият от тях тренирал футбол.