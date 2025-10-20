„Йордан не пушеше, не употребяваше алкохол, беше отличник. Леон също, владееше пет езика. Вальо беше за пример в Габър, също изпълнен с много мечти, смирен, уважителен към възрастния, болния, различния. Участваше в танцовата гупа в Габър, във всякакъв вид мероприятия. Единственият грях, който тези деца допуснаха е, че останаха слаби пред огъня на младостта. Данчо, Леон и Вальо бяха човеци, опитайте се и вие да бъдете!“, така кметът на созополското село Зидарово Христо Бардуков се обърна публично в социалните мрежи към всички хейтъри, обиждащи тримата младежи след тяхната трагична смърт при зловещата катастрофа, станала в нощта срещу събота на пътя между Созопол и Черноморец.

„Никой родител не дава оръжие в ръцете на детето си. Никой. Николай не купи колата на Йордан с цел да го погребе с негови двама приятели. Грозно е, че не оставихте семействата в мъката им. За Бога, хора, осъзнайте се, отворете си сърцата, защото има смисъл да бъдем по-добри.“, добави Бардуков. Той посочи, че болката от трагедията, сполетяла семействата на Йордан, Лео и Вальо се е засилила от простотията, безхаберието и вулгарността, която ни залива ежедневно, както от загубата на човешкия ни образ.

„Жалко и трагично е всичко, което се случи. Аз имам чувството, че загубих член на семейството си. Данчо беше пример и на работното си място. Една от мечтите му беше да стане шофьор и да има кола, а второто му желание беше да стане или полицай ли военен“, каза Бардуков.

Той направи връзка и със смъртта на Сияна, върна времето и за трагедията с ученика Костадин Джардов, който загина през ноември 2017 година край Атия и коментира действията на държавните институции.

„Не може да приемеш законопроект за 24 часа, за да смажеш опонента си , а вече година да не можеш да вземеш адекватно решение как да защитиш децата на пътя. За нелепата смърт на Йордан, Леон и Вальо аз самият също се чувствам виновен, защото също позволих инциденти като този със Сияна и с всички жертви, леко, под натиска на времето, да заглъхне“, каза още кметът на Зидарово.

Секретарят на читалище „Напредък 1904“ в село Зидарово също сподели впечатленията си от Йордан. „Той беше невероятно дете, възпитано, стриктно, доста години коледуваше, винаги съм била много доволна от него. Беше дете с голяма усмивка и много жалко, че твърде рано напусна този свят. Много кротък. Никога не съм чувала нищо лошо за него. Винаги е бил с нас, с каквото може е помагал. Винаги! Разчитала съм най-много на него. Той беше лидерчето в групата на коледарите. Ще го пазим винаги в сърцата си, ще ни липсва много“, каза тя.