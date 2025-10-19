Пламена Бенова от Математическата гимназия в Бургас, изненада публиката и Софи Маринова в предаването "Пееш или лъжеш". Ромската перла трябваше да избира между осем певци и добре прикрити лъжци с кого да изпълни дует. След няколко греди и няколко изпуснати добри певци на Софка й остана избор между художник, открил, че може да пее и мажоретка на 18 години от Бургас.

Ромският славей стреля в тъмното и избра бургаското момиче.

Пламена се оказа талант, който рядко се среща и двете запяха, все едно са репетирали заедно.

Дуетът ще пее официално в Новогодишната нощ, а Бургас откри още един свой талант.