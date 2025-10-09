Благотворителна фотоизложба в помощ на бургаския драматичен театър „Адриана Будевска“ организират дамите от Inner Wheel Club Burgas. Тя ще бъде открита на 13 октомври 2025 г. (понеделник) от 18 часа във фоайето на втория етаж в НХК-Бургас.

Ако обичате театрално изкуство и красотата, това е подходящ момент да станете съпричастни с дарителски жест.

Повечето картини са дело на талантливата Надя Драгиева, за която фотографията е хоби, а това е нейната първа изложба. Тя е запечатала уникални моменти от остров Сокотра, Йемен, който е определен за най-странното място на земята, според ЮНЕСКО. Според пътешественици островът в Арабско море, в източния край на Аденския залив, е най-дивото и най-райското кътче на планетата. Сред фотосите ще видите истинска пустинна роза, която Стинг търси в емблематичната си песен „Desert rose“.

Идеята на Inner Wheel Club Burgas да организира благотворителна изложба с фотографиите на Надя Драгиева ще даде възможност на публиката да се докосне до нейното изкуство. Проектът получи подкрепа и от други приятели, които също ще се включат със свои фотографии. Това са Минко Михайлов, Жени Маджарова, Мариана Йорданова, Станислава Анестева.

Благотворителната изложба носи името „Щастието и морето“ и е посветена на красотата, светлината и доброто в хората.

„Всеки от кадрите ми е част от едно пътешествие, от моменти, в които съм търсила и намирала любовта и щастието в най-простите неща – морето, светлината, тишината и живата душа“, казва Надя Драгиева.

Събраните средства ще бъдат дарени за закупуване на осветителна и озвучителна техника за театралните представления на бургаския драматичен театър „Адриана Будевска“. Фотографиите може да разгледате онлайн или на място в НХК-Бургас от 13 до 31 октомври със съдействието на Община Бургас.

