Съветът за съвместно управление се събира днес, за да бъде взето решение дали ще има нова формула на властта.

От този съвет се очаква да стане ясно дали ще се тръгне към преформатиране на правителството, дали "ДПС - Ново начало" ще влезе в управлението и дали коалиционните партньори БСП и "Има такъв народ" ще се съгласят на това.

Напрежението рязко ескалира след изборите в Пазарджик, а в края на миналата седмица и премиерът Росен Желязков, и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заявиха, че отговорност за стабилно мнозинство трябва да се носи поравно от всички в управлението. И двамата очакват БСП и „Има такъв народ” да отговорят съгласни ли са с официално участие на Делян Пеевски в мнозинството.

Междувременно беше разпространена позиция на лидера на "ДПС - Ново начало" и председател на парламентарната група Делян Пеевски, от която стана ясно, че той отново преподтвърждава позицията си за пълна подкрепа на правителството, докато то работи за хората. Пише още, че всички взаимоотношения между партньорите в тройната коалиция по повод властта са предмет на техни споразумения и договорки. За него е въпрос на ясна политическа отговорност и позиция за пълен мандат на управлението при изпълнение на ангажиментите му към хората. Реално от тази позиция на Делян Пеевски става ясно, че той не поставя никакви други допълнителни условия за пряко участие в властта.

На този фон кабинетът "Желязков" се събира на правителствено заседание. Миналата седмица веднага след изявлението на лидера на ГЕРБ от пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че редовното заседание се отменя.