Не искам да говоря преди да видим резултатите от Съвета за съвместно управление, но е видно за всички, че управляващите са в парализа и чакат санкционираният за корупция по Магнитски политик да ги уведоми дали ще ги бъде. Виждаме, че правителството го е страх да заседава, парламентът го е страх да събере кворум, докато същият този политик не им разреши. Това заяви на брифинг пред медиите президентът Румен Радев.

Попитан проблем ли е за НСО придвижването на държавния глава с личен автомобил, президентът отговори:

"Моята охрана функционира съгласно всички правила за НСО. Но не знам дали ви прави впечатление, че с вносителя на законопроекта, с който се отнеха автомобилите на моята администрация, в оценката за въздействие е записал, че промяната не води до допълнителни разходи. Вносителят от Ново начало. Същото това "Ново начало" вчера разпореди спешно да се отпуснат финансови средства за закупуване на автомобили за президентската администрация. Как го разбирате това? Аз се надявам, че опитният Борисов ще обясни на ментора си, че държавата не е детска игра с колички."

Президентът обясни, че няма да инициира обществена поръчка за закупуване на коли за администрацията на държавния глава.

"Явно това е представата за държавност на някои хора, които виждам, че в същото време те като мнозинство в парламента не искат да слизат от лимузините. Моята администрация ще продължи да изпълнява функционалните си задължения с личните усилия на своите служители. Що се отнася до обществени поръчки за коли, за гориво, за гараж, за сервиз - такива няма да правя. Защото резултатът от тях може да очакваме чак за следващата администрация, не за моята и аз не искам да предрешавам избора на тази следваща администрация, тя може да има съвсем други предпочитания."