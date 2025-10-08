Областният управител Владимир Крумов свика координационна среща между институциите, работещи на терен за овладяване на последствията от наводненията. В нея участваха директорът на РДПБЗН-Бургас Николай Николаев, директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Владимир Маринов, директорът на РЗИ д-р Георги Паздеров, кметът на община Несебър Николай Димитров и зам.-кметът на община Царево Денис Диханов.

С нормализиране на метеорологичната обстановка се възстановяват действията по разчистване във в.с. „Елените“. До 17:00 часа днес собствениците на имоти там ще имат отново възможност за пешеходен достъп до домовете си през контролно-пропусквателния пункт. Движението на автомобили остава забранено, за да не се затруднява работата на тежката техника, която продължава разчистването на района.

От 17:00 часа днес до 8:30 часа утре достъпът ще бъде ограничен от съображения за сигурност.

Във в.с. „Елените“ все още няма ток и вода като част от мерките за безопасност, а екипите работят по възстановяването на инфраструктурата и комуникациите. За по-добра информираност на хората на място отново ще бъде активирана системата за ранно оповестяване БГ Алерт.

В община Несебър вече се приемат заявления за деклариране на щети, като за удобство на жителите документи могат да се подават и в кметството в Свети Влас. Около 100 души са настанени в обекти, осигурени от общината, предоставя се храна и грижа. Училищата в гр. Свети Влас, с. Кошарица, гр. Несебър, к.к. Слънчев бряг и с. Равда ще останат на онлайн обучение до четвъртък включително, а детските градини работят нормално.

Регионалната здравна инспекция продължава изследването на качеството на водата в засегнатите райони. В общините Царево и Несебър водата не бива да се използва за питейни нужди, докато не бъдат отчетени два последователни резултата в норма.

Излезлите до момента проби, по информация на РЗИ – Бургас, отчитат влошени показатели само в гр. Китен и гр. Свети Влас, очакват се резултатите от контролните проби навсякъде.

Заместник-кметът на община Царево информира, че дейности по разчистване и възстановяване на инфраструктурата се извършват във всички засегнати населени места.