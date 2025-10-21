Кабинетът ще проведе днес редовното си седмично заседание, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Дневният ред на заседанието предвижда одобряване изплащането на еднократна финансова помощ на наследниците на загиналите при наводненията в област Бургас на 3 и 4 октомври тази година.

До 7500 лв. може да получи едно семейство, чието имущество е пострадало от наводненията, каза на 8 октомври социалният министър Борислав Гуцанов.

Дневният ред включва проект на постановление за одобряване на допълнителни разходи или трансфери от резерва по Закона за държавния бюджет на Република България за 2025 г. за непредвидени или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.