Катастрофа е станала снощи около 22.30 ч. на кръстовището на бургаските улици “Захари Стоянов” и “Георги Папаянов”. Лек автомобил “Пежо 307”, с бургаска регистрация, управляван от 28-годишен бургазлия, при извършване на ляв завой отнема предимството и допуска катастрофа с правомерно движещия се в права посока лек автомобил “Форд Мондео”, с бургаска регистрация, управляван от 22-годишен бургазлия. От удара лекият автомобил “Пежо” отскача и се блъска в спрелия и изчакващ да завие наляво лек автомобил “Ауди Q 2“, със софийска регистрация, управляван от 41-годишен бургазлия. Вследствие на пътния инцидент лекият автомобил „Форд“ се запалва, като огънят е потушен от един противопожарен автомобил и трима огнеборци.

От катастрофата пострадали: водачът на лекия автомобил “Форд”, който получил скъсан менискус, фрактура на стъпалото и травма на гръдния кош, прегледан и освободен за домашно лечение. И неговите спътници – 16-годишно момиче от Бургас, получила общи наранявания, прегледана и освободена за домашно лечение, и шест месечно момиченце, настанено за наблюдение в отделението по неврохирургия към УМБАЛ - Бургас.