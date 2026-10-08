Заместник областният управител Веселин Анестиев, представители на „Морска администрация Бургас“ и водолази от Сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето“ – Бургас направиха оглед на танкера „Кайрос“, който аварира край Ахтопол в началото на декември 2025 г. Водолазите огледаха обстойно подводната част на кораба за компрометирани участъци и други елементи, намиращи под водолинията на плавателния съд.

Предложението за извършване на огледите беше отправено неотдавна от Сдружение с нестопанска цел „Приятели на морето“ – Бургас към заместник областия управител на Бургаска област Веселин Анестиев. Мероприятията по реализация на подводните наблюдения бяха извършени от доброволци на организацията със собствени средства, със спомоществователството на фирма „Синхрон спорт“ и със съдействието на Областна администрация Бургас и Морска администрация. Плавателният съд за водолазите беше осигурен от Кирил Кьовторов.

„По време на огледа няма установени пробойни под водолинията. Няма и течове на горива или на смазочни материали. Над водолинията, на около метър и половина, има малка цепнатина на корпуса. Целият оглед е заснет с видеокамера, предстои изготвяне на подробен доклад, в който ще бъде изнесена пълната информация“, разказа председателят на СНС „Приятели на морето – Бургас“ Стоян Димитров, който участва в операцията.

Бургаските водолази, участвали в днешната операция, бяха разпределени в две групи. Първата направи инспекция на котвата, която се намира на дълбочина около 35-40 метра. Обследвана беше котвената верига с дължина от около 150 – 200 метра, лежаща на дъното. Огледът беше направен с цел да се установи дали системата е в добро състояние и дали не е компрометирана, тъй като корабът стои на мястото дълго време.

Втората група водолази направи подводен оглед на целия корпус и по-специално на кърмата, там където е бил ударът от дрон. Малко след инцидента корабът беше успешно изтеглен от спасителни екипи и преместен на север. Към момента той е закотвен в Бургаския залив, където остана под наблюдение докато се реши съдбата му. До сега подводен оглед на плавателния съд не бе правен и нямаше яснота какво е състоянието на корпуса под водолинията. Всички действия са заснети и документирани. Ще бъде изготвен доклад за извършеното наблюдение.

На място по време на цялата акция присъства заместник областният управител Веселин Анестиев, който заяви, че такива контролни проверки ще бъдат правени и в бъдеще, докато казусът с плавателния съд не намери своето трайно разрешение.

Областният управител Дико Диков и заместник областният управител Веселин Анестиев изразяват своята благодарност към СНЦ „Приятели на морето–Бургас“ и към екипажа на Спасителен катер-2 на Морска администрация за съдействието, професионализма и отговорното отношение при извършване на акцията.

Снимки: Татяна Байкушева



















