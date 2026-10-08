Окръжната прокуратура в Бургас поиска промяна на мярката за неотклонение на бившия директор на „ВиК-Бургас“ Цветан Мирчев от „домашен арест“ в „задържане под стража“. Според държавното обвинение Мирчев е оказвал влияние върху свидетел по разследването, като по случая вече са събрани писмени свидетелски показания. Бургаският окръжен съд ще разгледа искането утре.

През август съдът определи „домашен арест“ за Мирчев и двама негови служители. Тримата са обвиняеми за участие в организирана престъпна група, свързана с престъпления по служба, извършвани в Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли.

Разследването започна след акция на ГДБОП през юли, при която бяха извършени претърсвания в сградата на „ВиК-Бургас“, лаборатории, хотели и търговски обекти. Проверява се схема за търговия с влияние и манипулиране на водомери, при която според разследването определени хотели са отчитали по-ниско потребление на вода чрез технически отклонения.

Срещу Мирчев се води и отделно досъдебно производство за умишлена безстопанственост при обществена поръчка за поддръжка на сондажни кладенци. Според разследването нанесените щети са за близо 1,5 млн. лева. По това дело той е на свобода срещу парична гаранция от 2000 евро.