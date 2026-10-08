Домакин на първото издание на „Литература и място: Международен ритрийт по творческо писане“ ще бъде Бургас на 24 и 25 октомври.

Анелиз Вербеке (Белгия), д-р Филип Меерсман (Белгия), Хайри Хамдан (Палестина/България) и Емил Андреев ще пристигнат в Бургас, за да се срещнат и разговарят за писането на художествена литература с Живка Иванова, Керана Ангелова, Ирина Папанчева и бургаската литературна общност.

Събитието е проект на авторката Ирина Папанчева, родом от Бургас, и се осъществява с финансиране от Фонд „Култура” на Община Бургас и фламандската къща за литерартура Flanders Literature, и в партньрство с издателска къща „Знаци“ и издателска къща „Изида“.

„От години искам да организирам литературен ритрийт и съм щастлива, че най-после ще го осъществя в родния си град, благодарение на подкрепата на Община Бургас, на авторите, които приеха да участват и издателите им, с които си партнирам. Срещите ще бъдат в духа на автентичното споделяне и скъсената дистанция между автори и автори, автори и публика, както във всички други формати, които създавам. Надявам се повече пишещи хора от Бургас и страната да се включат“, каза Ирина Папанчева.Специален акцент в програмата е Бургас като литературно място. Участниците ще имат възможност да се запознаят с историята на града и с негови автори през годините.Програмата включва литературни разговори, Salon de Culture - културният салон, който Ирина Папанчева организира в Брюксел от десет години - на тема „Литература и място“ с четенe на гостуващите и местните автори, както и посещения на ключови литературни места в Бургас.Всички събития са отворени за публика и са със свободен вход. Програма24 октомври 2026 г.10:00–12:00 ч. - Разговор за литературното творчество с гостуващи и местни авториОт паметта към фикцията: интегриране на личния опит, (авто)биографията и историята в литературната творбаЦентър за съвременно изкуство и библиотека,ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 43 19:00–22:00 ч. - Salon de Culture: „Литература и място“Разговор с гостуващи и местни автори, и четене.Дом на писателя, ул. „Вола“ №125 октомври 2026 г.17:00–19:00 ч. - Разговор за писането на художествена литература Процесът: от идеята до завършената творбаЦентър за съвременно изкуство и библиотека,ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 43 Автори Анелиз Вербеке е сред водещите имена във фламандската литература. Дебютният ѝ роман Спи! (2003) е най-превежданият фламандски дебютен роман на всички времена, а нейни произведения са издадени на общо 27 езика. Автор е на романи, разкази, пиеси и поезия. Носителка е на множество литературни отличия, сред които наградата Ultima за литература на Фландрия и нидерландско-фламандската награда за драматургия Toneelschrijfprijs. Три нейни книги са преведени на български от Анета Данчева-Манолова: „Спасение за рибите“ („Балкани“, 2015), „Алилуя“ („Изида“, 2020) и „Трийсет дни“ („Изида“, 2024).Д-р Филип Меерсман е белгийски многоезичен поет и пърформър, който разширява границите между писаната и устната поезия. В творчеството му се преплитат актуални събития, социално-политически и екологични теми, а практиката му включва експериментална, визуална и пърформанс поезия, както и интерактивни и имерсивни поетични инсталации. Автор е на шест книги, сред които This is Belgian Chocolate, Manifestations of Poetry (2014), There Is Blue Somewhere (2020) и Het Omstandereffect (2023). Творбите му са превеждани на 13 езика, включително български. Меерсман има дългогодишна връзка с България — през 2005 г. участва в международния поетичен фестивал в Струга, а негови текстове са включени в българска антология на фламандската поезия и есеистика, издадена през 2006 г.Хайри Хамдан е роден в Палестина и живеещ в България от 1982 г. Автор е на поезия, проза и драматургия на арабски и български език, а като преводач представя българската литература в арабския свят. Носител е на литературни награди в Египет, Саудиска Арабия и Палестина, а в България - на награда „Перото“ за превод. и на Съюза на българските преводачи. Творбите му са издавани на английски, френски, испански, италиански, македонски, немски, украински, шведски и други езици. Действието на последният му роман „Повикът на бездната“ (2026 г.) се развива основно в Бургас.Емил Андреев е писател, драматург и сценарист. Автор на сборници с разкази, романи и пиеси, сред които „Ломски разкази“, „Късен сецесион: Из показанията на един свидетел“, „Стъклената река“, „Проклятието на жабата“, „Лудият Лука“, „Да убиеш премиер“, „Иманяри“,“ Вълшебната лодка на Жъц“. Най-новият му роман е „Варко“ (2026 г.). Носител е на наградите „Вик“ и „Хеликон“. Романът му „Стъклената река“ и разказът „Боби Блажения и Другия американец“ са екранизирани. Андреев е съсценарист и на телевизионни сериали, сред които „Под прикритие“ и „Четвърта власт“. Негови творби са превеждани на английски, полски, румънски, хърватски, украински, испански и други езици. Керана Ангелова е родена в странджанското село Бродилово и от 1971 г. живее в Бургас. Един от най-силните гласове в съвременната българска литература, тя е автор на стихосбирки, повести и романи, сред които „Елада Пиньо и времето“, „Вътрешна стая“, „Улицата на пеперудите“, „Слънчогледи за Мария“, „Видение в Мемфис“ и „Мястото Янтара“. Последната ѝ книга, „Книга за Христо Фотев. Сърцето ми прилича на пристанище“(2025 г.), събира лични спомени и есеистични миниатюри за поета. Носител е на множество литературни награди и отличия, сред които Националната награда на Сдружението на българските писатели „Най-добра книга на годината“, Плакет „Пегас“ на Община Бургас и наградата „Книга на годината“ на Академия „Либер“ в категория „Проза“. През 2024 г. немскоезичното издание на „Слънчогледи за Мария“ се класира сред десетте финалисти на европейския конкурс „HOT LIST“ в Германия и спечели първо място във вота „Книга на читателите“. Нейни книги са издавани на английски и немски език, а стихотворенията ѝ са публикувани в редица чуждестранни литературни издания.Живка Иванова е поетеса, писателка и преводачка, която живее и работи в Бургас. Авторка е на шест книги с поезия и проза, сред които „Вторник е зелен“, „Плетачката“, „Оценка на видовете“, „POMPEII RED“ и „Мравките пият вода“ (2026 г.). Като преводач е представяла на български език поезията на автори като Шеймъс Хийни, Крейг Рейн и Ейдриън Мичъл. Творбите ѝ са превеждани на английски, испански, македонски и арабски език и са отличавани в редица национални и регионални литературни конкурси.Ирина Папанчева е писателка, родена в Бургас и живееща в Брюксел. Авторка е на седем книги, сред които романите „Почти интимно“, „Анабел“, „Перо от пеликан“, „Тя, островът“ и „Брюксел, разголен“, както и на разкази. „Анабел“ е сред трите номинирани книги в конкурса на Фондация „Елизабет Костова“ и издателство Open Letter Books към Университета в Рочестър за съвременен български роман, а „Брюксел, разголен“ заема второ място в същия конкурс. През 2025 г. „Брюксел, разголен“ е включен в лятната кампания на брюкселските обществени библиотеки „1 град, 19 книги“. Творчеството ѝ е превеждано на английски, френски, испански, арабски и персийски език. От 2016 г. е създател и домакин на Salon de Culture в Брюксел, от 2022 г. води програма по творческо писане и ателиета на английски език, и има професионална квалификация за коуч.