Кметът на Поморие Иван Алексиев ще представи публично днес стратегията за развитие на Многоплофилната болница в града. Какво предстои и как ще се гарантира бъдещето на общинското лечебно заведение и как то да бъде запазено като действаща болница и да получи реална възможност за развитие, без общинското имущество и общественият интерес да бъдат поставяни под риск ще е основния акцент в програмата.



Това е основният принцип, върху който Община Поморие ще продължи работата по стратегията за финансово оздравяване на лечебното заведение и привличане на стратегически партньор, съобщи пресслужбата на Общината. Срещата е от 17.30 часа в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“.

Стратегията разглежда възможностите за модернизиране на базата, развитие на образната диагностика и операционния блок и поетапно разширяване на медицинските дейности. Целта е повече пациенти да могат да получават необходимата медицинска помощ в Поморие, без да бъдат принудени да пътуват до други градове. Това е от особено значение за възрастните хора, пациентите с хронични заболявания, семействата без собствен транспорт и многократно увеличаващото се население през туристическия сезон.

По време на срещата ще бъде представено какъв е начинът за стабилизиране и модернизиране на болницата, на какви условия трябва да отговаря бъдещият стратегически партньор и как ще се осигурят необходимите инвестиции, оборудване и специалисти. Ще бъде представено и как ще бъде защитена общинската собственост и общественият интерес.