На дълбочина от около 2000 метра е потънал кораба ALFA WATAN, поразен при военен удар на около 70 морски мили източно от Бяла, според данни на Maritime.bg.

През изминалия ден представители на централната власт в София коментираха, че е възможно „провеждане на подводен оглед“ на останките със съдействието на партньори от Европейската агенция по морска безопасност (EMSA) и НАТО.

Към настоящия момент EMSA разполага с капацитет за извършване на подводни огледи до около 1500 метра дълбочина с безпилотни подводни апарати с дистанционно управление (ROV), каза пред специализирана медия източник от агенцията.

Все още не е известно дали ABLE е потънал или лежи на дрейф. Не са постъпвали доклади от търговски кораби, извършващи преход в района.

В четвъртък многоцелевата фрегата ВЕРНИ (б.н. 42) от клас „Вилинген“ от състава на Военноморските сили на България извършва преход от Бургас в североизточно направление, според анализ на Maritime.bg. Изданието не можа да получи официално потвърждение дали съдът ще участва в активацията на MCM или плава за обследване на района, в който бяха поразени два търговски кораба.

С официална церемония вчера започна дванадесетата активация на MCM, в която са включени кораби „Капитан I ранг Димитър Добрев“ и минен ловец „Струма“ от състава на ВМС на Република България, минен ловец „Капитан Константин Думитреску“ от състава на ВМС на Румъния и минен ловец „Акчай“ от състава на ВМС на Република Турция.

Това води до обосновано предположение, че ВЕРНИ извършва преход за обследване на района, в който бяха поразени ALFA WATAN и ABLE.

Наличните сателитни изображения към 08 октомври на НАСА, с които медията разполага, не са с достатъчна резолюция, за да бъде извършен анализ за потенциално наличие на замърсяване в района на инцидента, като и облачността е значителна.