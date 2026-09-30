Полицейска кола се блъсна във витрина на магазин - оптика на бул. „Богориди“ при гонка с велосипедист. Инцидентът е станал тази сутрин около 3,40 часа. Служителите на реда са преследвали мъж, издирван за кражби, който се придвижвал, криволичейки с колело.

„Колегите от Първо районно, осъществявайки патрул в центъра на града и информация, че това лице е издирвано, го засичат. Приближавайки се към него, мъжът явно възприема действията на колегите, че ще бъде проверено, и предприема оттегляне с велосипед. С оглед лицето да бъде задържано, съответно е била разпозната личността на това издирвано лице, колегите го последват. След движение по няколко улици в центъра на града, лицето се насочва към бул. „Богориди“. Първоначално е било засечено на „Цар Симеон I“.“, каза на брифинг началникът на отдел „Охранителна полиция“ комисар Димитър Дачев.

„При самото движение е криволичил пред патрулния полицейски автомобил, правил е опити да избегне това да бъде спрян, съответно проверен и да бъде установено и това транспортно средство, с което се движи – този велосипед, дали не е обект на престъпно посегателство.

В даден момент лицето губи контрол над управлението на велосипеда, блъска се в контейнер за смет, пада. Колегите, които са го последвали, с оглед да не реализират контакт с лицето, извършват рязка маневра при спирането и фактически реализират ПТП с материални щети, като се удрят във витрината на магазин за оптика – за очила.“, каза още той

Мъжът е задържан. Съответно се водят досъдебни производства и се документира неговата съпричастност към извършени престъпления на територията на града.