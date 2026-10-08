Проект за създаване на първия геопарк в България, който да обедини природни и културно-исторически обекти в общ туристически продукт, беше представен днес в Градската художествена галерия „Дечко Стоев“ в Поморие. Концепцията е разработена от Местната инициативна група (МИГ) „Поморие“ и цели привличане на повече туристи и създаване на нови възможности за местния бизнес, съобщи БТА.

Предвижда се геопаркът да обхване цялата територия на община Поморие и район около село Голица в община Долни чифлик, област Варна. Ще се кандидатства и за включването му в Глобалната мрежа на геопарковете на ЮНЕСКО, съобщи кметът на Поморие Иван Алексиев.

„Работим по този проект вече две години. Структурата на геопарка ще бъде към Регионалния исторически музей в Поморие“, каза Алексиев. По думите му Общинският съвет вече е дал положително становище.

Кметът посочи, че проектът може да разшири туристическото предлагане с нови възможности за посещения, развлечения и преживявания и да насочи туристическия поток към обекти извън традиционните места за посещение в Поморие.

Разработването на концепцията е започнало през 2024 г. и вече е в заключителен етап, съобщи изпълнителният директор на МИГ „Поморие“ и ръководител на проекта Николай Бояджиев. В работата участват различни институции и държавни органи.

Сред предвидените обекти са три палеовулкана в районите на Дъбник, Каблешково и Каменар, Поморийската лагуна, Поморийското езеро, солниците и находищата на лечебна кал.

Включен е и районът край село Козичино, където са запазени следи от геоложкия преход отпреди около 66 млн. години, свързан с масовото измиране на видове и изчезването на нептичите динозаври.

Бояджиев представи и сондажа Р-1 край село Голица, заложен през 2007–2008 г. в блока за проучване на нефт и природен газ „В-Голица“ с проектна дълбочина до 5000 метра. По думите му той разкрива подробности за уникалните за България магмени скали българит и бургазит.

Обектите ще бъдат свързани чрез тематични туристически маршрути. Сред тях са маршрути около Поморийската лагуна и Нимфейския бряг, „Огнената земя“, който ще свързва палеовулканите, маршрут край устието на Ахелой и маршрут до границата креда–терциер край Козичино.

Предвиждат се информационни табла, аудиогидове, QR кодове и карти, както и посетителски центрове, образователни материали и инициативи за деца. Туристическият продукт ще бъде предназначен както за индивидуални посетители, така и за използване от туристическия бизнес.

При разработването на концепцията е проучен опитът на геопаркове в Италия, Гърция, Румъния, Испания, Португалия и Норвегия.

По данни на ЮНЕСКО в света има 241 глобални геопарка в 51 държави, посочи Бояджиев. България все още няма геопарк, признат от организацията.