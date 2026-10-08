"Прогресивна България" (ПБ) приветства съгласието на македонската страна наши лекари да участват в оценката на здравословното състояние на Ива Михайлова. „След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение. Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес“, заяви в декларация от името на парламентарната група „Прогресивна България“ Иван Голомеев.

Делото срещу Ива Михайлова в Република Северна Македония е за участие в автомобилна катастрофа, при която има починал. Михайлова, която е с двойно гражданство – българско и на Р Северна Македония, е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата в Северна Македония. Произшествието, в което няколко души, включително тя самата, са пострадали се случва в началото на октомври 2025 г. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не ѝ се позволява да осъществи лечение в България – една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите ѝ на гръбнака.

Случаят вече е поставен на европейско и световно равнище, припомни той. На 16 септември президентът Илияна Йотова запозна с него генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе, а на 22 септември в Ню Йорк го представи пред Върховния комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк. Благодарим за тази ангажираност и подкрепяме настояването на Ива да бъде осигурен достъп до необходимото лечение при зачитане на независимостта на съдебния процес, се казва в декларацията. Голомеев отбеляза , че със случай на Ива Михайлова са запознати и други международни институции.

„На 5 октомври последва конкретна положителна стъпка.- с официална нота Северна Македония даде съгласие български медицински специалисти да участват в оценката на здравословното състояние на Ива. Това е потвърдено по информацията на нашето посолство от 6 октомври. Предстои да бъдат определени българските специалисти и да се организира съвместния преглед“, изтъкна Голомеев.

От името на парламентарната група на ПБ той призова всички други групи в НС да подкрепят общите действия в следните направления. Първо, незабавно да бъде организирано посещението на български медицински специалисти в координация с външно и здравно министерство. След оценката да се осигури необходимото лечение без ново забавяне. Ако то изисква пътуване в чужбина, България да настоява за съразмерно изменение на ограниченията при гаранции за участието на Ива в процеса. Второ, да се продължи работата с Европейската комисия и Европейския парламент чрез общо обръщение с актуалните факти, каза Иван Голомеева. Случаят, според ПБ, трябва да бъде проследяван в диалога със Северна Македония за върховенството на правото и заедно с българските евродепутати да се поддържа международна публичност.

„Трето, да проследим вече поставените въпроси пред Съвета на Европа и да продължим работата с неговия комисар по правата на човека. Да потърсим съдействие и от Върховния комисар на ООН и специалния докладчик за правото на здраве. Четвърто, да съдействаме на Ива и адвокатите ѝ за защита пред Европейския съд по правата на човека при спазване на условията за допустимост“, се казва в декларацията.

Нека Ива и семейството ѝ знаят, че България стои зад тях, завършва декларацията.