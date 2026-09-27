Българският туризъм се готви за сериозен ръст на германския пазар през следващото лято. Над 150 000 допълнителни самолетни места са планирани по линията Германия-България, обяви министърът на туризма Илин Димитров в интервю за БНТ. Към това се добавя и амбициозен ангажимент на туристическия гигант TUI да увеличи значително туристите, които води у нас.

След труден сезон сигналите за 2027 г. са много по-оптимистични, а Германия отново може да се превърне в един от основните двигатели на българското Черноморие.

150 000 допълнителни седалки от Германия

Именно германският пазар се очертава като една от големите надежди за следващия летен сезон. По думите на Илин Димитров вече са заявени над 150 000 допълнителни самолетни места, което означава възможност за осезаем ръст на германските туристи по българското Черноморие.

Това е особено важно за България, защото Германия традиционно е сред ключовите чуждестранни пазари за морския ни туризъм. Германските гости обикновено резервират по-рано, остават за по-дълги периоди и са важни за големите курорти и хотелски комплекси, които разчитат на организираните пътувания.

Силният сигнал идва след сезон, който министърът определи като сложен и изпълнен с предизвикателства. Според предварителната равносметка България ще се приближи до резултатите от миналата година, въпреки трудното начало, но очакванията за следващото лято вече са значително по-високи.

TUI обещава двойно повече туристи

Допълнителен тласък трябва да дойде от TUI - един от най-големите туристически концерни в Европа и света. Компанията проведе среща на висшия си мениджмънт в България, а според министъра впечатленията от страната са били повече от добри.

Българската държава и туристическият гигант са подписали тригодишен меморандум за съвместни рекламни дейности и кампании. Амбицията е туристите, които TUI води в България, да се увеличат от около 200 000 на 400 000, което би означавало практически удвояване.

„Това е една изключително голяма новина. Може би най-голямата този сезон“, заяви Илин Димитров. По думите му от TUI са дали ясен знак, че искат не просто да изпращат повече туристи, а и да разширят присъствието и инвестициите си в страната.

Самолет „VARNA“ като знак за новите амбиции

Символ на новото партньорство стана необичайно събитие на летището във Варна. За първи път в авиационната история на България там беше проведена церемония по кръщаване на самолет, който получи името „VARNA“.

Машината Boeing 737-8 е част от флота на TUI. За туристическия сектор жестът има и силно рекламно значение, защото името на морската столица ще лети по различни европейски направления и ще напомня за България като туристическа дестинация.

TUI разполага с огромен туристически бизнес - самолети, хотели, круизни кораби и собствена мрежа за продажба на почивки. Именно затова всяко разширяване на програмата на концерна към България може сравнително бързо да се усети в броя на гостите по Черноморието.

Търсят се по-платежоспособни туристи

Стратегията няма да бъде насочена единствено към повече хора. Министърът постави акцент върху туристи с по-високи доходи и върху повишаването на качеството на услугите.

„Тук говорим за висококатегорийни туристи, които са платежоспособни, а не за евтин туризъм. Ние работим по линия на по-добро качество и на по-добра свързаност“, заяви Димитров.

Това е и една от големите промени, които туристическият сектор се опитва да постигне. България дълги години беше рекламирана предимно чрез ниските си цени, но целта вече е да привлича гости, които харчат повече за хотели, ресторанти, развлечения, екскурзии и допълнителни услуги.

TUI може да строи и хотели у нас

Следващата стъпка може да бъде още по-съществена. Министърът изрази надежда в рамките на няколко години в България да се появят няколко хотелски комплекса от брандовете на TUI.

Обсъжда се и организирането на TUI маратон, който би могъл да помогне за удължаването на активния туристически сезон. Идеята е България постепенно да излиза от модела, при който основният поток по Черноморието е концентриран само в най-силните летни месеци.

Държавата не смята да работи само с един голям партньор. Намерението е подобни отношения да бъдат изградени с десетте най-големи туристически компании, за да се увеличат едновременно разпознаваемостта на България и въздушната й свързаност.

На хоризонта се връщат и британците

Ако партньорството даде добри резултати през 2027 г., TUI е поела ангажимент да работи и за връщането на британския туристически пазар към Северното Черноморие. Това би било особено важно за Варна и курортите около нея, които в миналото разчитаха сериозно на туристи от Обединеното кралство.

Условието според министъра е България да покаже качество и устойчив стандарт на туристическия продукт. Така предстоящият сезон се превръща не само в битка за повече гости, но и в своеобразен тест дали страната може да задържи големите международни туроператори в дългосрочен план.

Кадрите остават голямото изпитание

Ръстът на туристите обаче поставя още по-остро въпроса кой ще ги обслужва. Българският туристически сектор осигурява около 135 000 преки работни места, а недостигът на квалифицирани кадри остава един от най-сериозните му проблеми.

Именно затова на Световния ден на туризма във Варна се създава Асоциация на висшите училища, изучаващи туризъм. В инициативата участват 17 ректори, като целта е университетите да работят много по-тясно помежду си и с бизнеса.

Към асоциацията трябва да бъде изградена и специална обсерватория за измерване на качеството на туристическата услуга. Първият й доклад трябва да даде своеобразна диагноза на сектора - какво работи добре и къде са слабостите, които пречат на България да привлича по-платежоспособни гости.