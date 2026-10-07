Проведе се заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност (КСНС) при президента Илияна Йотова. Темата на заседанието беше „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на България в контекста на войната в Украйна“.

Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС) прие предложения към изпълнителната и законодателната власт заради рисковете за морската сигурност и критичната инфраструктура на България. Това обяви президентът Илияна Йотова след днешното извънредно заседание на съвета.

То беше посветено на „Актуални рискове и заплахи за морската сигурност и критичната инфраструктура на Република България в контекста на войната в Украйна“.

По думите на Йотова войната на Русия срещу Украйна е довела до значително влошаване на средата за сигурност в района на Черно море. В рамките на заседанието е констатирана ескалация на военните действия, която застрашава морската сигурност и свободното корабоплаване в Черноморския регион.

„Налице е тенденция за нарастване на атаките с морски и въздушни дронове срещу търговски кораби, водещи до повреда и потапяне на морските съдове и загуба на човешки живот“, заяви президентът.

Това е довело до ограничаване на свободата на корабоплаването, спад на корабния трафик, повишаване на застрахователните разходи, икономически загуби и опасност от екологично замърсяване.

Според Йотова използването на все повече, все по-високотехнологични и все по-далекобойни безпилотни системи увеличава заплахите за критичната инфраструктура на България не само в близост до Черно море, но и на цялата територия на страната.

„С оглед на инцидентите и стратегическите обекти на българската отбранителна индустрия беше отчетено, че пред страната ни са налице сериозни предизвикателства в осигуряване защитата на критичната инфраструктура“, каза тя.

В рамките на заседанието е постигнато съгласие за продължаване на изпълнението на приетите от Министерския съвет мерки за противодействие на заплахите. Идентифицирана е и необходимостта от анализ на промени в нормативната уредба, които да подпомогнат изпълнението на тези мерки.

Предложенията са били приети с необходимото мнозинство, като представителите на три парламентарни групи са били против.

КСНС категорично осъжда ударите срещу търговските кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право и настоява да бъдат установени извършителите на ударите. След приключване на проверката изпълнителната власт трябва да уведоми обществото за резултатите, обяви още Илияна Йотова.

На заседанието присъстваха министър-председателят Румен Радев, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на външните работи Велислава Петрова-Чамова, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова, зам.-министърът на финансите Людмила Петкова, председателят на ДАНС Пламен Тончев, началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет Пламен Узунов. В сградата са и по един представител от всяка парламентарна група - председателят на парламентарната група (ПГ) на „Продължаваме промяната“ Николай Денков, председателят на ПГ на „Възраждане“ Костадин Костадинов, председателят на ПГ на „Прогресивна България“ Петър Витанов, председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Бойко Борисов, депутатът от ПГ на „Демократична България“ Ивайло Мирчев, депутатът от ПГ на „Движение за права и свободи - ДПС“ Станислав Анастасов.

До този момент участниците не са направили изявления пред медиите.

На 6 октомври дронове атакуваха по въздух и море два търговски кораба под чужди флагове на 70 морски мили (130-150 км) от българския морски бряг. Атаката стана източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Проведе се мащабна спасителна операция. Единият кораб потънал след сериозни структурни повреди. На борда на втория избухнал пожар, а 18-членният му екипаж бе евакуиран и спасен от български ферибот.

Премиерът Румен Радев вчера свика среща с представители на институциите заради двата търговски кораба, поразени от дронове. Той определи случилото се като грубо нарушение на международното право. „Абсолютно недопустима атака в българската Изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на международното право“, заяви Радев. Според него подобни нападения създават все по-сериозни рискове за корабоплаването в Черно море. Те водят и до увеличаване на застрахователните разходи и допълнително затрудняват морския транспорт.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че са включени в действие абсолютно всички сили. В търсенето на оцелели е включен и Самолет Су-25.

Междувременно започва извънредна проверка на морските води по българското Черноморие след атаките. Тя бе разпоредена от министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова и се извършва от Басейнова дирекция „Черноморски район“ във Варна, съобщиха от екоминистерството. Екипи ще вземат проби от морската вода в районите на нос Калиакра, Бяла и Созопол. Целта е да бъде установено дали след инцидента има замърсяване и какво е актуалното състояние на водите.