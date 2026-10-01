Комплексният онкологичен център (КОЦ) в Бургас започва кампания, посветена на месеца за борба с рака на гърдата. Ще бъдат извършвани безплатни профилактични прегледи от най-уважаваните и доказани хирурзи с много опит в битката със заболяването.

„Понякога един преглед е малката стъпка, която пази големите мечти. Да бъдем до децата си.

Да прегърнем любимия човек. Да посрещнем още един рожден ден. Да имаме още много утрини. Всичко това започва от едно простичко решение – да се погрижим за себе си. Октомври е месецът, в който светът говори за борбата с рака на гърдата. Ние в КОЦ – Бургас не искаме просто да говорим. Искаме да бъдем до вас“, обявиха от здравното заведение.

БЕЗПЛАТНИТЕ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ

ще са 1 до 31 октомври КОЦ – Бургас за жени на възраст 35–50 години с фамилна анамнеза за рак на гърдата.

Прегледите ще бъдат извършвани от специалистите: д-р Павел Хрусанов, д-р Николай Киселков, д-р Красимир Кенолов, д-р Евгени Гяуров

Те ще са всеки вторник, сряда, четвъртък и петък от 12:00 ч. в Хирургичен кабинет №204 в поликлиниката на КОЦ – Бургас

Записване: 056 820 142 – Регистратура

А грижата продължава през целия октомври.

Всеки вторник и четвъртък от 14:00 ч. при д-р Ани Драголова ще се извършват ехографски прегледи на преференциални цени.

Записване чрез Superdoc

„Не чакайте да усетите нещо. Не отлагайте за утре. Не оставяйте себе си последна. Защото профилактиката не е страх. Тя е грижа. Тя е смелост. Тя е любов към живота. За да има повече жени, които да продължат да мечтаят, да обичат, да прегръщат и да живеят.

Погрижете се за себе си. Днес.“, призовават от КОЦ-Бургас.