На Световния ден на сърцето деца и учители от бургаски детски градини и училища се включват в „Училище със сърце“ – национално движение за сърдечно здраве, което ще продължи през цялата учебна година.

Инициативата се провежда под егидата на Българската лига по хипертония (БЛХ) с професионалната подкрепа на кардиологичната общност и се реализира съвместно с Фондация „Сърце до сърце за България“.

Бургаските участници стават част от общо 34 000 деца и 1200 учители от 610 детски градини и училища в цялата страна, обединени от една обща мисия – грижата за сърдечното здраве да започне още в детството.

Програмата обхваща деца и младежи от 3 до 18 години и превръща знанието за сърцето в практически дейности, движение и малки ежедневни избори, които децата могат да пренасят и у дома.

В детските градини и училищата децата ще рисуват, танцуват, движат се и ще учат как да се грижат за сърцето си. Заедно със своите учители ще изпълнят първата си мисия и ще станат част от едно голямо символично сърце.

След стартовата мисия всяка включила се детска градина и училище ще получи безплатен heart box - шест готови образователни мисии за цялата учебна година, адаптирани за различните възрастови групи – от детската градина до 12. клас. Чрез кратки и увлекателни дейности децата ще учат за сърдечното здраве, движението, храненето и здравословните избори, а наученото ще споделят със своите близки.

Една от основните идеи на „Училище със сърце“ е знанието да не остава само в класната стая. Децата ще пренасят наученото у дома – към своите баби и дядовци. Така детските градини и училищата ще се превърнат в отправна точка, от която знанието за сърдечното здраве достига до цели семейства.

Всяка участваща образователна институция ще получи официален сертификат, а най-активните детски градини и училища ще бъдат отличени на национално ниво като „Училище със сърце“ през май 2027 г.

„Училище със сърце“ започва от детската градина и училището, но истинската му сила е в това, което децата ще отнесат със себе си у дома. Защото едно дете може да предаде знанието на цяло семейство, а хиляди деца могат да променят здравната култура на цяло поколение.

Детски градини и училища, участващи в инициативата от Бургас:

● Английска езикова гимназия "Гео Милев"

● ДГ " Ханс Кристиан Андерсен"

● ДГ "Моряче"

● ДГ "Пламъче"

● ДГ "Райна Княгиня"

● ДГ "Раковина"

● ДГ Калина Малина

● ДГ Калинка

● ДГ" Изгрев"

● ДГ"Вълшебство"

● ДГ"Звездица"

● ДГ"Ран Босилек "

● ДГ"Синчец" с филиал кв.Горно Езерово

● ДГ"Слънце"

● Детска градина "Ален мак " гр.Бургас кв.Сарафово

● Детска градина "Брезичка"

● Детска градина "Здравец"

● Детска градина "Златното ключе"

● Детска градина "Иглика"

● Детска градина "Радост" с дилиал в кв. Крайморие - Бургас

● Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания

● Иглика

● Основно училище " Братя Миладинови"

● Основно училище "Антон Страшимиров"

● Основно училище "Найден Геров"

● Основно училище "Свети княз Борис I"

● ОУ " Любен Каравелов"

● ОУ "Васил Априлов"

● ОУ "Елин Пелин"

● ОУ "Иван Вазов"

● ОУ "П.Р.Славейков"

● ОУ "Пейо Яворов"

● ОУ "Свети Климент Охридски" - гр. Бургас

● ОУ "Христо Ботев ", кв.Долно Езерово

● ОУ "Христо Ботев" кв Победа

● ОУ"Свети княз Борис I"

● Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"

● Райна Княгиня

● Средно училище "Добри Чинтулов"

● Средно училище "Епископ" Константин Преславски"

● СредноУчилище "Константин Петканов"

● СУ " Св.Св. Кирил и Методий "

● СУ "Добри Чинтулов"

● СУ" Димчо Дебелянов"

● СУ"Йордан Йовков"

● Център за обществена подкрепа със спешен прием

● Център за социална рехабилитация и интеграция

гр. Бургас, кв. Ветрен

● Основно училище "Христо Ботев"

Българово

● ДГ "Светулка"

с. Маринка

● ДГ "Пролетна дъга"

● ОУ "Христо Ботев"

с Равнец

● Детска градина "Теменуга"