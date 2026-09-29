На Световния ден на сърцето деца и учители от бургаски детски градини и училища се включват в „Училище със сърце“ – национално движение за сърдечно здраве, което ще продължи през цялата учебна година.
Инициативата се провежда под егидата на Българската лига по хипертония (БЛХ) с професионалната подкрепа на кардиологичната общност и се реализира съвместно с Фондация „Сърце до сърце за България“.
Бургаските участници стават част от общо 34 000 деца и 1200 учители от 610 детски градини и училища в цялата страна, обединени от една обща мисия – грижата за сърдечното здраве да започне още в детството.
Програмата обхваща деца и младежи от 3 до 18 години и превръща знанието за сърцето в практически дейности, движение и малки ежедневни избори, които децата могат да пренасят и у дома.
В детските градини и училищата децата ще рисуват, танцуват, движат се и ще учат как да се грижат за сърцето си. Заедно със своите учители ще изпълнят първата си мисия и ще станат част от едно голямо символично сърце.
След стартовата мисия всяка включила се детска градина и училище ще получи безплатен heart box - шест готови образователни мисии за цялата учебна година, адаптирани за различните възрастови групи – от детската градина до 12. клас. Чрез кратки и увлекателни дейности децата ще учат за сърдечното здраве, движението, храненето и здравословните избори, а наученото ще споделят със своите близки.
Една от основните идеи на „Училище със сърце“ е знанието да не остава само в класната стая. Децата ще пренасят наученото у дома – към своите баби и дядовци. Така детските градини и училищата ще се превърнат в отправна точка, от която знанието за сърдечното здраве достига до цели семейства.
Всяка участваща образователна институция ще получи официален сертификат, а най-активните детски градини и училища ще бъдат отличени на национално ниво като „Училище със сърце“ през май 2027 г.
„Училище със сърце“ започва от детската градина и училището, но истинската му сила е в това, което децата ще отнесат със себе си у дома. Защото едно дете може да предаде знанието на цяло семейство, а хиляди деца могат да променят здравната култура на цяло поколение.
Детски градини и училища, участващи в инициативата от Бургас:
● Английска езикова гимназия "Гео Милев"
● ДГ " Ханс Кристиан Андерсен"
● ДГ "Моряче"
● ДГ "Пламъче"
● ДГ "Райна Княгиня"
● ДГ "Раковина"
● ДГ Калина Малина
● ДГ Калинка
● ДГ" Изгрев"
● ДГ"Вълшебство"
● ДГ"Звездица"
● ДГ"Ран Босилек "
● ДГ"Синчец" с филиал кв.Горно Езерово
● ДГ"Слънце"
● Детска градина "Ален мак " гр.Бургас кв.Сарафово
● Детска градина "Брезичка"
● Детска градина "Здравец"
● Детска градина "Златното ключе"
● Детска градина "Иглика"
● Детска градина "Радост" с дилиал в кв. Крайморие - Бургас
● Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с тежки множествени увреждания
● Иглика
● Основно училище " Братя Миладинови"
● Основно училище "Антон Страшимиров"
● Основно училище "Найден Геров"
● Основно училище "Свети княз Борис I"
● ОУ " Любен Каравелов"
● ОУ "Васил Априлов"
● ОУ "Елин Пелин"
● ОУ "Иван Вазов"
● ОУ "П.Р.Славейков"
● ОУ "Пейо Яворов"
● ОУ "Свети Климент Охридски" - гр. Бургас
● ОУ "Христо Ботев ", кв.Долно Езерово
● ОУ "Христо Ботев" кв Победа
● ОУ"Свети княз Борис I"
● Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"
● Райна Княгиня
● Средно училище "Добри Чинтулов"
● Средно училище "Епископ" Константин Преславски"
● СредноУчилище "Константин Петканов"
● СУ " Св.Св. Кирил и Методий "
● СУ "Добри Чинтулов"
● СУ" Димчо Дебелянов"
● СУ"Йордан Йовков"
● Център за обществена подкрепа със спешен прием
● Център за социална рехабилитация и интеграция
гр. Бургас, кв. Ветрен
● Основно училище "Христо Ботев"
Българово
● ДГ "Светулка"
с. Маринка
● ДГ "Пролетна дъга"
● ОУ "Христо Ботев"
с Равнец
● Детска градина "Теменуга"
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