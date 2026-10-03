Сделките с недвижими имоти в България през третото тримесечие се сриват до най-ниското си ниво от поне 21 години насам, това показват официалните данни от Агенцията по вписванията. Между юли и септември в страната са изповядани общо 45 312 сделки, което е падане под психологическата граница от 50 000 за първи път от 2010 година насам.

Бурният пазар от миналата година, когато българите масово пренасочваха спестяванията си към тухли преди официалното приемане на страната в еврозоната през януари 2026 година, вече е в историята. Пазарът категорично натиска спирачките. От общо 113 града, включени в статистиката, едва шест отчитат минимален ръст. Сред тях се отличават Благоевград и Гоце Делчев със съответно 19,8% и 11,2% увеличение, докато останалите са предимно малки населени места като Котел, Първомай, Сливница и Мадан.

София и Бургас демонстрират най-голяма устойчивост сред големите пазари, въпреки че и там се регистрират понижения. В столицата са вписани 7282 сделки, което е спад с 21,2%, а в Бургаска област сделките са 2047 – с 14,3% по-малко спрямо предходната година. По този начин двата града се връщат към нивата си на активност от 2023 година.

Много по-драстична е картината във Варна и Пловдив. В Пловдивска област покупко-продажбите са намалели с 23,9% до 3356, което бележи абсолютно дъно от 2013 година. Още по-отчетлив е спадът в морската столица, където сделките падат с 26,3% и за първи път от 11 години насам слизат под прага от 3000 в рамките на едно тримесечие.

Значителното забавяне в Пловдив контрастира остро с първото полугодие, когато пазарът започна със скромен спад от едва 2,1%, преди да се срине през лятото. Подобна е ситуацията и във Варна, където след кратко стабилизиране през пролетта, пазарът отново тръгва стръмно надолу.

В Русе и Стара Загора активността на купувачите е на най-ниското си ниво от поне 2005 година насам. В Стара Загора спадът е с близо 28% до едва 880 сделки, като това е едва вторият случай за последните две десетилетия, в който броят им пада под хиляда.

В Русенска област са вписани 1064 сделки, което представлява намаление с 13,1% спрямо същия период на миналата година. На фона на общия застой обаче, Русенска област се отличава с един абсолютен прецедент сред големите градове в страната.

Въпреки сериозния спад в общия брой прехвърляния на собственост, през третото тримесечие Русе е единствената от шестте най-големи области в България, която отчита ръст на вписаните ипотечни кредити. Увеличението е с впечатляващите 24,2% на годишна база.

За сравнение, във всички останали водещи региони ипотечното кредитиране се свива. Най-голям е спадът във Варненска област с 9,7%, следвана от София със 7,6% и Стара Загора с 3,1%.

Тенденцията не подминава и ваканционните имоти. В Несебър, който обслужва и пазара в Слънчев бряг, спадът е със стряскащите 37%, връщайки активността на нивата от пандемичната 2020 година. Сходна е ситуацията в Балчик, Каварна и Царево, където сделките намаляват с около една четвърт.

Планинските дестинации също губят купувачи. Районът на Банско отчита понижение от над 30%, а в Чепеларе свиването достига близо 40 процента. По-минимален е спадът единствено в района на Боровец с под 5 процента.