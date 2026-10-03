В извършените повече от 5800 проверки в строителството инспекторите по труда са установили над 27 300 нарушения на трудовото законодателство. Това показват данните от контролната дейност на Главната инспекция по труда в сектор "Строителство" за деветте месеца на 2026 г., съобщиха от пресцентъра на инспекцията. Почти 20 000 от констатираните нарушения се отнасят за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, а 7190 са нарушенията по осъществяването на трудовите правоотношения.

От установените над 2600 работещи без трудов договор във всички сектори, над 1080 са в сектор "Строителство". Инспекторите по труда са приложили над 660 пъти мярката спиране на обекти, машини и съоръжения в сектора. Общо за всички сектори тази мярка е приложена над 770 пъти, като тя има превантивен характер за предотвратяване на тежки трудови злополуки.

Съставени са 2703 акта за установяване на административни нарушения в сектор "Строителство". Сумата на влезлите в сила наказателни постановления и одобрени споразумения е за почти 1,7 млн. евро.

Инспекторите по труда са разследвали 65 трудови инцидента в строителството. От трудовите инциденти в сектора 14 са завършили с летален изход.