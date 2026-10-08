От 12 до 17 октомври Бургас ще бъде сцена за млади таланти от различни сфери на изкуството. Фестивалът на младите в изкуството „Дълбокото синьо море“ ще премине под мотото „Емоцията Евровизия в Бургас“, обединявайки творческия потенциал на младото поколение с вдъхновението от едно от най-големите международни музикални събития.
Фестивалът се организира от Община Бургас и Националната художествена академия със съдействието на ДАС Марина Бургас Хотел. Официалното откриване ще бъде на 12 октомври от 18:00 часа във Филиала на НХА в Бургас – Магазия 1.
В продължение на шест дни „Дълбокото синьо море“ ще срещне млади художници, литератори, музиканти и автори на визуално съдържание с утвърдени творци и професионалисти. Знакови места в Бургас и региона ще се превърнат в пространства за творчество, експерименти и артистични срещи – от Магазия 1 и Културен център „Морско казино“ до остров Света Анастасия.
Сред акцентите в програмата са творчески пленери, литературни работилници, майсторски клас за създаване на кратки видеоклипове и представяне на резултатите от него. Ученици от НУМСИ „Панчо Владигеров“ ще участват с музикални изпълнения в официалното откриване и заключителното литературно матине. Предвиден е и концерт на ученици и преподаватели от музикалното училище.
Майсторският клас за създаване на кратки видеоклипове ще бъде воден от Кирил Тодоров. Желаещите да се включат могат да заявят участие на електронен адрес: kiril.todorv@voesoli.com
Младите автори ще имат възможност да представят и свои литературни творби, които ще бъдат подбрани на конкурсен принцип. Поканата е отправена към ученици от бургаските средни училища, студенти от висшите учебни заведения и филиалите по изкуствата в града, както и към всички млади хора до 25-годишна възраст. Творбите се изпращат на artfest2026@abv.bg, а крайният срок е 12 октомври 2026 г.
Фестивалът ще завърши с литературно матине, което ще събере участници и публика в атмосфера на творчески диалог.
Тазгодишното издание поставя специален акцент върху емоцията на Евровизия 2027, като свързва фестивалната програма с международния дух на музикалния форум и амбицията на Бургас да развива нови възможности за творческа изява и културен обмен.
„Дълбокото синьо море“ се утвърждава като пространство за среща между поколения, жанрове и артистични идеи, в което младите хора не само представят своето изкуство, но и създават нови творчески партньорства.
Проектът е част от програмата в подкрепа на кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032 г.
VII. Фестивал на младите в изкуството
„ДЪЛБОКОТО СИНЬО МОРЕ“ – Бургас 2026
ЕМОЦИЯТА ЕВРОВИЗИЯ В БУРГАС
Програма
12 – 17 октомври
12 октомври /понеделник/
18:00 часа НХА, Филиал Бургас, Магазия 1
Официално откриване на фестивала
13 октомври /вторник/
10:00 часа -НХА, Филиал Бургас, Магазия 1
Пленер на участниците
14 октомври /сряда/
10:00 часа -Остров Св. Анастасия
Пленер на участниците
10:00 часа КЦ „Морско казино“
Майсторски киноклас за кратки видеоклипове
Водещ: Кирил Тодоров
За записване: kiril.todorv@voesoli.com
15 октомври /четвъртък/
10:00 часа
Остров Св. Анастасия
Пленер на участниците и творческа работилница за млади литератори
18:30 часа КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
Представяне на клипове от майсторски киноклас
Водещ: Кирил Тодоров
16 октомври /петък/
10:00 часа
НХА, Филиал Бургас, Магазия 1
Пленер на участниците
10:00 часа КЦ „Морско казино“
Творческа работилница за млади литератори
Водещи: Любов Джунгурова и Живка Иванова
18:00 часа
КЦ „Морско казино“
Концерт на ученици и преподаватели от НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Бургас
17 октомври /събота/
11:00 часа „ДАС Марина Бургас Хотел“
Литературно матине
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