Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с подкрепа от 44,9%, Андрей Гюров и Георги Кандев се нареждат на втора позиция с 24,8%, очертавайки се като основен конкурент на водещата двойка. Това става ясно от проучване на "Галъп Интернешънъл Болкан", проведено в края на септември и началото на октомври. Според него в началото на предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент има "ясно изразен лидер и отчетлив втори претендент".

Според социологическото проучване Илияна Йотова и Кирил Вълчев водят убедително с подкрепа от 44,9%, Андрей Гюров и Георги Кандев се нареждат на втора позиция с 24,8%. Костадин Костадинов и Петър Волгин заемат третото място с 10,9%. Следват ги двойките Иван Христанов и Стоянка Черкезова (4,1%), Радостин Василев и Красимир Манов (2,6%), Николай Ненчев и Цвета Кирилова (2,1%), Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев (1,7%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (1,6%).

Анализаторите обаче предупреждават, че резултатът от евентуален втори тур не може да бъде механично изведен от подкрепата на първия. Ключови фактори ще бъдат поведението на избирателите на отпадналите кандидати и мобилизацията на партийните ядра.

Особен интерес представлява поведението на симпатизантите на ГЕРБ и ДПС - партии, които не участват със собствени кандидатури. Според изследването, повече от половината от техните избиратели по-скоро не възнамеряват да гласуват на 25 октомври. Те обаче представляват "значителен резерв от потенциални избиратели", чиято мобилизация на втори тур може да промени съотношението на силите.

Мажоритарният елемент се оказва водещ фактор на тези избори

За 38,9% от гражданите решаващо значение има личността на кандидата, а не политическата сила зад него. Партийната подкрепа остава определяща за 24,4% от анкетираните (основно твърдите ядра).

Интересен акцент е, че геополитическата ориентация на кандидатите е от съществено значение за 15,6% от избирателите, което надхвърля тежестта на цялостната предизборна програма (водещ мотив за едва 10,1%).

По отношение на вземането на решение за кого да гласуват, избирателите се разделят в три основни групи: 52,8% са направили своя избор още преди кампанията, определяйки го като "традиционен", 34,7% формират окончателната си позиция именно по време на предизборната кампания, 12,5% вземат решение в последния момент (9,8% в последните дни и 2,7% в самия изборен ден).

Този "плаващ вот" може да окаже влияние именно заради очакваната ниска избирателна активност.

Очакванията на социолозите са за по-ниска избирателна активност спрямо последните парламентарни избори. Прогнозата е до урните да отидат между 2,3 млн. и 2,4 млн. гласоподаватели, което представлява около 36% от имащите право на глас.

Проучването е национално представително, проведено от "Галъп Интернешънъл Болкан" в периода 26 септември - 6 октомври 2026 г. чрез пряко стандартизирано интервю с таблети ("лице в лице"). Обемът на извадката е 987 пълнолетни граждани. Максималната статистическа грешка е ±3,2% за 50% дял при 95% гаранционна вероятност. Изследването е финансирано със собствени средства на агенцията.