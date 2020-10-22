Велосипедист е със счупен глезен при катастрофа в Несебър

img
снимка интернет

Велосипедист е настанен в болница след пътен инцидент, станал на 21-ви октомври около 18.10 ч. в несебърския комплекс “Черно море-2” срещу дом №83. По неустановени до момента причини настъпил пътен инцидент между: лек автомобил “Рено Канго”, с бургаска регистрация, управляван от 46- годишен несебърлия и 24-годишен велосипедист от Несебър. От катастрофата пострадал велосипедистът, който със счупен ляв глезен, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас. Двамата участници в пътния инцидент са тествани за употреба на алкохол, като пробата на велосипедиста била положителна - 0.20 промила. По случая е образувано досъдебно производство.

Още от Общество

Добавете коментар

Електронната Ви поща няма да бъде публикувана. Задължителните полета са маркирани с *

Откажи

0 Коментар

Най-новото

Актуални теми

Вишка се обърна в ж.к. „Славейков”

Автокасапница в Айтос

Трагедията на пътя край Созопол

За БургасИнфо

Информационният сайт www.burgasinfo.com е първият новинарски сайт в Бургас и региона. От началото на своето съществуване той проследява събитията от политически, икономически, обществен, културен и спортен характер.

Адрес

8000, гр. Бургас
ул. "Славянска" 75

За контакти

+359 882 906815
+359 884 808935

E-mail

burgasinfo@burgasinfo.com

Свържете се с нас и чрез

Още

Условия за ползване на сайта

При използване на информация от сайта,
цитирането на източника BurgasInfo.com е задължително!

Редакцията не носи отговорност за коментарите под новините, те не изразяват официалната позиция на Burgasinfo.com по материалите. Администраторите си запазват правото да премахват коментари с обидни квалификации и нецензурни думи, които уронват човешкото достойнство или изразяват расова, етническа и религиозна нетърпимост.

Начало
© Copyright 2017 Burgasinfo.com, Preview Ltd., Portions copyright NK Software