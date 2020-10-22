Велосипедист е със счупен глезен при катастрофа в Несебър

Велосипедист е настанен в болница след пътен инцидент, станал на 21-ви октомври около 18.10 ч. в несебърския комплекс “Черно море-2” срещу дом №83. По неустановени до момента причини настъпил пътен инцидент между: лек автомобил “Рено Канго”, с бургаска регистрация, управляван от 46- годишен несебърлия и 24-годишен велосипедист от Несебър. От катастрофата пострадал велосипедистът, който със счупен ляв глезен, е настанен за лечение в УМБАЛ – Бургас. Двамата участници в пътния инцидент са тествани за употреба на алкохол, като пробата на велосипедиста била положителна - 0.20 промила. По случая е образувано досъдебно производство.