Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) се е превърнала в "много добра политическа касичка". Това заяви бившият министър на здравеопазването и бивш зам.-директор на институцията проф. Христо Хинков в ефира на предаването "Големите последици" по Bulgaria ON AIR.

Той е изразил мнение, че политиците имат интерес да управляват натрупаните огромни средства в системата. "Забравяме, че Здравната каса има разходопокривен характер – тези пари, които се събират, не се събират като в една банка и да стоят там. Те трябва да се харчат за здравето на хората, защото хората си плащат вноските там", категоричен е Хинков.

Повод за коментара му стана съвместната акция на полицията и прокуратурата в университетската болница "Св. Георги" в Пловдив, при която се разследва мащабна схема за източване на средства от Касата.

Проф. Хинков алармира, че в сектора липсват реални реформи, а подготвеността на родното здравеопазване за евентуални кризи е нулева. Като пример той посочи периода на Ковид пандемията, когато болниците са се оказали абсолютно неподготвени да разделят потоците от здрави и заразени пациенти.