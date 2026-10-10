В неделя Окръжна прокуратура ще внесе искане за постоянен арест на 14-годишното момче, задържано за убийството на майка си в Пловдив.

Разследването за убийството на 45-годишната жена продължава.

Предявено е обвинение на обвиняемия по чл. 116 за убийство на родител. Момчето е в осми клас. Това съобщиха на брифинг от прокуратурата в града.

Няма данни за предишни конфликти. Мотивът за престъплението е изключително личен, свързан със семейството, съобщиха още на брифинга.

Момчето е съдействало в хода на разследването. От полицията казаха, младежът сам се е обадил на телефон 112 и е подал сигнал, че е извършил престъплението. Оръжието е открито.

Бащата не живее с майката от години, обясниха от полицията.