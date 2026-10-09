КОЦ – Бургас кани бургаските дами и техните семейства на една специална вечер, посветена на жените, които са чули диагнозата „рак на гърдата“, преживели са своите страхове, своите трудни дни, своите малки победи… и са продължили. Събитието, което по традиция е изключително вълнуващо, ще се проведе на 14 октомври, 18 часа, Регионална библиотека „Пейо Яворов“ – Изложбена зала. Инициативата на здравното заведение е „Бяла лястовица“ и не е просто събитие, а среща с истинските истории, с надеждата и с хората, които знаят колко е важно да не бъдеш сам.

„Има битки, за които не се говори лесно. Има диагнози, които разделят живота на „преди“ и „след“. Но има и нещо по-силно от страха – човекът, който продължава напред.“, заявяват ок КОЦ-Бургас.

Заедно ще бъдат хора, които имат какво да кажат – не само като специалисти, а и като хора. Това са доц. д-р Ася Консулова – за медицината, лечението и пътя напред, психолог Мария Славейкова – за онова, което се случва вътре в нас, когато светът около нас се променя, д-р Ани Драголова – за грижата, профилактиката и силата да бъдем една крачка пред страха, Кремена Краева – пациентка, преминала през болестта, която ще сподели своята лична история, Ирина Димова– медицинска сестра в КОЦ – Бургас, която сама е преминала през рака на гърдата и днес е до пациентите, за да им даде не само професионална грижа, а и нещо, което понякога е още по-ценно – разбирането на човек, който е бил там.

„Това няма да бъде вечер, в която ще говорим само за болестта. Ще говорим за жената. За страха и смелостта. За сълзите и усмивките. За въпросите, които остават неизказани. За ръката, която стиска друга ръка в труден момент. За живота след диагнозата. И за надеждата, която понякога идва тихо…като бяла лястовица.

Ако вие или жена, която обичате, сте преминали през този път – ела.

Ако познавате жена, която сега има нужда да чуе, че не е сама – доведете я.

А ако просто вярвате, че за рака трябва да говорим с повече човечност, смелост и надежда – бъдете с нас. Защото понякога най-важното лечение започва с едно изречение:

„Не си сама. Аз съм тук.“, обявиха от КОЦ-Бургас.